Jorge Rial se burló en Twitter de una candidata que no ganó y por las críticas se hizo viral

De la mano de los comicios del domingo que marcaron una derrota del oficialismo Jorge Rial fue tendencia en las redes sociales a partir de burlarse de una candidata de Juntos que finalmente no logró ingresar a la Cámara de Diputados.

"No entró @spitta1969? Qué lástima, dijo nunca nadie", fue el tweet que el periodista le dedicó a la científica Sandra Pitta.

Mientras varias figuras de la oposición lamentaron que Pitta no hubiera logrado conseguir un lugar en la Cámara baja, el periodista, alineado con el oficialismo, eligió la burla. Y más de una vez.

"Se enojó la casi diputada", fue otro de los mensajes en el ida y vuelta que hubo y que incluso terminó con Pitta bloqueándolo en Twitter.

Un honor que tipos así hagan estos comentarios. Deben haber tenido mucho miedo de que entrara, no? pic.twitter.com/3bdkXjq7rw — Sandra Pitta (@spitta1969) November 16, 2021

"Un honor que tipos así hagan estos comentarios. Deben haber tenido mucho miedo de que entrara, no?", fue una de las respuestas. En otro de los mensajes consideró: "Un país donde se analiza poco, se piensa menos. Se cree que se puede cerrar una grieta con mentirosos manipuladores. No, no es por ahí".

El cruce fue tendencia y generó opiniones a favor del periodista y reacciones (mayoritariamente) en contra y defendiendo a Pitta.