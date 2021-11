Sobre los resultados de las urnas y el “festejo” oficialista, ayter habló el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Los datos son contundentes: nosotros ganamos y ellos perdieron, por más de 8 puntos, en la provincia de Buenos Aires, en CABA y en 13 provincias. Ganamos 5 senadores y estamos parejos en Diputados”.

Agregó que: “hubiera esperado que el Gobierno escuche, pero salen a festejar y eso me preocupa muchísimo, supone que no entendieron el resultado de la elección, o que no van a hacer alguna corrección”, analizó el funcionario porteño en rueda de prensa.

También hablaron otros integrantes de la coalición opositora, que evaluaron el resultado y expusieron su propia mirada sobre los resultados del domingo pasado.

“Nosotros sí escuchamos y entendemos que el voto que nos dieron no es un cheque en blanco. Es una gran responsabilidad”, dijo la diputada electa de JXC por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

“Lamentablemente esta elección no nos dio mayoría. Estamos en paridad en Diputados, pero definimos el quórum en el Senado”, sostuvo la exgobernadora bonaerense, y agregó: “No tomamos este voto con arrogancia ni con soberbia, ni creemos que tenemos el camino ya ganado” hacia 2023.

Por su parte, el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó que “se viene un enorme desafío que es seguir consolidando la unidad del espacio, no solo desde Nación sino en cada una de las provincias”. Y añadió que el aporte de su partido, fundado por Elisa Carrió, “es ver de qué manera encaramos el nuevo Contrato moral y prosperidad para una verdadera alternativa en 2023”.

“No hay que adelantar los escenarios, los objetivos que nos propusimos están cumplidos, nosotros queríamos ser un dique de contención para frenar al kirchnerismo en el Congreso, y logramos 5 senadores para arrebatarle la mayoría a la expresidenta, lo logramos, y también vamos a quedar como un interbloque de 116 diputados en Cámara baja”, indicó Ferraro.

Diagnóstico

Mientras, el diputado nacional electo por Juntos Facundo Manes apuntó contra el llamado de

Alberto Fernández a festejar mañana en la Plaza de Mayo. “En la neurología hay algo que se llama anosognosia, y significa no reconocer el problema y cuando un paciente no reconoce el problema, no va a poder encarar larehabilitación”, sostuvo. En ese sentido, respecto de los resultados del domingo, el neurocirujano dijo que “me da una sensación de sorpresa que el Gobierno festeje, porque no ganó. No reconocen la situación, hubo casi 10 puntos de diferencia. Fue un triunfo claro de Juntos por el Cambio, por primera vez ante un peronismo unido. Pero no hay nada para festejar, nadie tiene que estar contento en un país con la mitad de la población en la pobreza”.

Duro documento

Con la firma de los presidentes de los bloques que lo componen, el interbloque de Juntos en Diputados

se refirió también a lo que fueron los resultados de los comicios legislativos del último domingo y cuestionaron la

recepción de una “agenda de trabajo para el Congreso elaborada por el oficialismo, sin consenso de la oposición”.

“Lluego de que 2 de cada 3 argentinos le dijeron en las urnas al Gobierno que debe rectificar el rumbo y que Juntos para el Cambio lograra la victoria en 6 de las 8 provincias que eligieron senadores, el oficialismo convocó a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para que antes que cambie la mayoría en el Senado se despachen 116 decretos de necesidad urgencia”, señala el texto

que lleva por título “Se terminó el tiempo el atropello legislativo y de una agenda alejada de la gente”.

El comunicado firmado por los titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri, del PRO, Christian Ritondo, y de la CC, Juan Manuel López, sostiene que “estos decretos que declararon varias emergencias prorrogaron la prohibición de despidos, reestructuraron el Presupuesto, autorizaron la emisión de títulos públicos, impusieron prohibiciones a la circulación y al comercio prorrogando sucesivamente el ASPO durante meses y crearon

estructuras en el Estado, fueron sancionados por el Gobierno durante la pandemia para eludir

la intervención del Congreso”.