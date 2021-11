VIDEO. Un "Terminator": amenazó a policías con un cuchillo en una plaza y le dispararon 15 veces

Un caso de violencia extrema ocurrió en las últimas horas en una plaza porteña de la zona de Constitución. La policía de la Ciudad debió interceder por un hombre que los amenazó con un cuchillo y al no cesar con su intento de agresión los efectivos debieron dispararle.

Fueron al menos 15 disparos los que debieron efectuar los uniformados para ponerle freno a la actitud del violento, mientras que una de las balas impactó a un vecino. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad y sucedió ayer a la tarde en la Plaza Garay, ubicada entre las calles Pavón, Solís, Juan de Garay y presidente Luis Sáenz Peña, cuando el agente de la Policía de la Ciudad intentó identificar a un sospechoso, un dominicano de 38 años que llevaba un sobretodo, quien sin mediar palabra sacó el arma blanca e intentó agredirlo.

Frente a su reacción se dio alerta a otros efectivos que patrullaban la zona y se hicieron presentes en el lugar para intentar disuadir al hombre, que hizo caso omiso al pedido de los agentes y con el cuchillo intentó agredirlos. Es por eso que para defenderse uno de los uniformados efectuó al menos once disparos con su arma reglamentaria, según se observa en las imágenes que fueron captadas por un testigo desde su teléfono celular.

El reporte policial sostiene que dos balazos impactaron en el agresor, quien cayó herido y debió ser trasladado por el SAME a un hospital, donde en otra filmación se puede advertir que se negaba a ser operado por los médicos que lo atendieron. En tanto, el tercer tiro que efectuó el policía alcanzó el brazo de un vecino que caminaba por el lugar, por lo que también fue asistido por el SAME, aunque no se trató de una herida de gravedad.

Ahora el episodio violento lo investiga la Fiscalía en Flagrancia Este que ordenó el secuestro de las cámaras de seguridad de la zona y la detención del hombre que agredió al policía. También secuestraron el cuchillo "tipo carnicero" con el cual el hombre intentó agredir a los efectivos.