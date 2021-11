El Defensor del Pueblo, parte del acuerdo que se negocia en la Legislatura

La Defensoría del Pueblo bonaerense volvió a transformarse en un objeto de deseo para la política de la Provincia. El organismo que conduce el ex diputado peronista Guido Lorenzino debe renovar autoridades y ese proceso de designaciones ya dispara tensiones entre el Frente de Todos y Juntos.

El primer dato a tener en cuenta es que el mandato de Lorenzino vence el 11 de enero. Y por lo tanto, a la definición de su continuidad o su reemplazo no le queda demasiado tiempo. La segunda cuestión en danza es que el ex legislador podría aspirar a un nuevo período porque la ley de creación del organismo estableció un mandato de 5 años (que está por cumplirse) con la posibilidad de que el mismo ómbudsman pueda continuar por otros 5 años.

La tercera cuestión para analizar es la que tiene que ver con la negociación global que se avecina en la que la Defensoría del Pueblo sólo es parte de un paquete en el que se acomodan otras piezas como los apetecibles cargos de directores del Banco Provincia, espacios en diversos organismos en los que la oposición tuvo representación y, obviamente, el Presupuesto y la ley Impositiva que el gobierno de Axel Kicillof se apresta a enviar a la Legislatura.

Ese menú incluye la vacante del subcontador general de la Provincia y, obviamente, el pedido de la oposición para que se garanticen fondos para las comunas por medio del Fondo de Infraestructura Municipal. Como viene contando este diario, en la lista aparece la controvertida ley para habilitar las reelecciones de los intendentes en 2023, muchos de los cuales no podrían volver a presentarse por vigencia de la ley que se aprobó en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Además, aparecen las vacantes en la Suprema Corte, aunque distintas fuentes indican que podrían discutir hacia el mes de marzo.

Pese a que a partir del 10 de diciembre mejorará su situación en el Senado, el oficialismo necesita acordar con la oposición porque carece de número suficiente. Más aún en el caso de la Defensoría del Pueblo, cuyo titular debe nombrarse con los dos tercios de los votos.

Juntos viene anticipando que reclamará el espacio. El oficialismo no quiere ceder el lugar y se dice que el candidato es el propio Lorenzino.

Claro que en el medio de la negociación se abrirán otros espacios en la Defensoría. Por caso, hay cuatro defensorías adjuntas que configuran espacios de poder importantes.

Una es ocupada por el radical Marcelo Honores, otra por Walter Martello (que llegó impulsado por Sergio Massa) y la restante por Eduardo “Cholo” Ancona, del Movimiento Evita. La cuarta nunca se cubrió y está vacante.

Esas representaciones también generan ruido. En primera instancia, se habla de que La Cámpora podría reclamar uno de los espacios y el apuntado sería Ancona, producto de la histórica disputa entre el sector de Máximo Kirchner y el Movimiento Evita al que pertenece el ex senador provincial. Respecto de la vacante, si es que no consigue ir por el premio mayor, Juntos impulsaría a un dirigente del PRO siempre que el radicalismo conserve el espacio que hoy ocupa Honores, ex intendente de Miramar.

Pero en términos generales, Juntos anticipó que quiere dar la pelea y el peronismo se inclinaría por la continuidad de Lorenzino. En el equilibrio de las definiciones que se vienen antes de fin de año, se develará la incógnita.