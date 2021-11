Flandria le ganó por penales a Colegiales y ascendió a la PN

Flandria ascendió a la Primera Nacional, al vencer ayer a Colegiales por 6 a 5 en la definición con tiros penales tras imponerse por 1 a 0 al cabo de los 90 minutos, mismo resultado con que había vencido el equipo de Munro en la final de ida. El partido, que tuvo una definición dramática, se jugó en el estadio Carlos V, con la presencia del presidente de AFA, Claudio Tapia.

Y, lo ganó sobre la hora Flandria con un gol de cabeza de Franco Tissera a los 52 minutos de la segunda parte.

Desde el inicio tuvo el balón Flandria, que salió en busca del triunfo para emparejar el resultado; Colegiales esperó y salió de contra.

En los últimos minutos del encuentro Colegiales se cerró muy compacto en el fondo para neutralizar las jugadas de Flandria.

Pero a los 52 vino el gol de Tissera que llevó el partido a la definición por penales y ahí festejó Flandria.

Por el Reducido de la Primera B, que otorga el segundo ascenso a la Primera Nacional, esa tarde a partir de las 17 van a jugar Sacachispas vs. Deportivo Merlo; Los Andes vs. Acassuso y J.J. Urquiza vs. Defensores Unidos.