Villa San Carlos recibe a Armenio pensando en la Copa Argentina de 2023

Villa San Carlos comenzará a participar esta tarde del Torneo “Complemento”, organizado por la AFA, y que tendrá en juego una plaza para la Copa Argentina de 2023.

Desde las 17, en el Genacio Sálice, recibe a Deportivo Armenio, por el Grupo A. El otro participante de la llave, Talleres de Remedios de Escalada, tendrá fecha libre. También van a jugar por el Grupo B Fénix vs. UAI Urquiza. Libre: Cañuelas. Y por el Grupo C, Argentino de Quilmes vs. San Miguel. Libre: Comunicaciones.

En este cotejo se producirá la despedida del defensor Ezequiel Aguimcer, quien jugará su último partido ya que no será tenido en cuenta por Yllana para la próxima temporada.

El Celeste formaría con Banegas; Saborido, Lloyaiy, Aguimcer y Badell; Scifo, Juan Ignacio Silva y Alegre; Samaniego; Fernándes Silva y Schmidt.

PRIMERA C: La primera final por el ascenso a la BM finalizó sin goles entre Berazategui y Dock Sud. La revancha irá el domingo que viene. Por el Reducido, Ituzaingó 1, Excursionistas 0 y Laferrere 0, Argentino (M) 0. Este último ganó 3-1 por penales.

Y por la Primera D, hoy a las 17 se define el primer ascenso con la segunda final entre Liniers (2) y Puerto Nuevo (0).