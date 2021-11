Manes saldrá a recorrer el país con su proyecto radical de cara a 2023

“Esta construcción no tiene techo y estamos decididos a liderar y a disputar todas las jurisdicciones, desde una coalición de centro popular”, dicen que dijo Facundo Manes al realizar un balance de las generales del domingo 14 y dejó trascender que comenzará a recorrer el país para difundir su proyecto 2023.

De esta manera, el radical buscaría desafíar así la centralidad del PRO en Juntos por el Cambio. El médico cree que la dinámica de la coalición como lo fue hasta 2015 -año que llegó a la Rosada- “ya no existe más”. Además, dice que el carácter antikirchnerista de la coalición deberá resignificarse tras la última elección con el triunfo por nueve puntos a nivel nacional.

Así quedan en evidencia, poselecciones, los tironeos entre el PRO y el radicalismo que protagoniza la coalición opositora. A una semana de transcurridas las elecciones, Manes evalúa, según trascendió que “está claro que no ganó el PRO. No fue la reivindicación que pretendía Macri a su gobierno ni Larreta quedó solo, con el camino liberado, como planeaba. Esta construcción no tiene techo y estamos decididos a liderar y a disputar todas las jurisdicciones, desde una coalición, de centropopular”, habría avisado.

Si bien la UCR no ganó las PASO, obtuvo cerca del 40 por ciento de los votos en el principal distrito del país como un espaldarazo para encarar su proyecto presidencial.

Con esa idea, Manes tiene pensado comenzar a recorrer el país para avanzar con su proyecto nacional“. Durante el verano se espera que recorra la Costa Atlántica y las provincias , en especial a las que en la elección se impuso el peronismo como Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Formosa, marcando un contraste con el PRO.

López Murphy también disconforme

Mientras, el diputado nacional electo por capital Ricardo López Murphy también se metió en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) esal asegurar que la elección realizada por esa coalición opositora en territorio porteño estuvo “por debajo de las expectativas” y dijo que hubo un “exceso de confianza”.

Así, el exministro de Economía se mostró en línea con lo que ya había expresado la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, exponente por excelencia del sector de “los halcones”.