Loco al volante en EE UU: atropelló y mató a 5 personas

La Policía descartó ayer que el atropello masivo del domingo, con 5 muertos y 48 heridos en Waukesha (Wisconsin, EE UU) durante un desfile navideño en el que había numerosas familias con niños, se haya tratado de un atentado terrorista.

Entrada la tarde del domingo, un hombre a bordo de un todoterreno rojo de tipo SUV derribó varias vallas colocadas para el desfile y embistió a la multitud, atropellando a decenas de personas, muchas de ellas menores de edad.

En ese momento, grupos de danza, bandas de música escolares y políticos desfilaban por la Main Street, de Waukesha, un suburbio de Milwaukee, después de que esta marcha navideña fuera suspendida el año pasado por la pandemia.

El sospechoso, identificado por las autoridades como Darrell Brooks, de 39 años y oriundo de Milwaukee, fue detenido por la policía cerca de donde se produjo el incidente.

Para disipar cualquier duda sobre las motivaciones, el jefe de Policía de Waukesha, Dan Thompson, dijo ayer en rueda de prensa que “no existe ninguna prueba de que este sea un incidente terrorista”. Y agregó que antes de embestir contra el desfile, el conductor del vehículo estuvo implicado en “un altercado doméstico”.

