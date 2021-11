Cornejo dijo que Juntos ganó en suelo bonaerense gracias al aporte de Manes

El senador electo y presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo hoy que "es un poquito arbitrario pintar el mapa de amarillo cuando la contribución del radicalismo fue importante" en el resultado de las elecciones legislativas y sostuvo que "sin el aporte" de Facundo Manes no hubieran obtenido el resultado que se logró en la provincia de Buenos Aires.

"La contribución de la UCR a Juntos por el Cambio fue con candidatos, que primero pasaron por las PASO y después ganaron en la general", sostuvo Cornejo en diálogo con la radio FM Rock & Pop, en el que puso como ejemplo las provincias de Santa Fe, Mendoza y Córdoba, entre otras. En ese marco, apuntó al PRO -su socio dentro de la coalición opositora- al considerar "un poquito arbitrario pintar el mapa sólo de amarillo cuando la contribución del radicalismo fue importante".

"En la provincia de Buenos Aires Aires en particular, sin el aporte que hizo el 12 de septiembre la lista con Manes a la cabeza, no hubiésemos obtenido el resultado de las PASO, que luego se ratificó en la general, aunque no con esa diferencia de cuatro puntos sino de un punto y medio", añadió.

Decididos a ganar más protagonismo dentro de la coalición opositora, el titular de la UCR destacó que el radicalismo hizo una "apuesta de mantener la unidad de JxC, pero una unidad con un protagonismo mayor y lo logramos".

Por otro lado, Cornejo también habló de la renovación de autoridades que el partido debe realizar este fin de año. "Estoy trabajando una lista de unidad que incluya todos los lugares que hay para distribuir, creo que sería la mejor contribución a este proceso del radicalismo", confió el actual titular del partido.

En esa lista de puestos a lograr mediante consensos incluyó el Comité Nacional, la Convención Nacional de la UCR, las autoridades de los bloques de la UCR y del Interbloque de JxC. "No creo que el horno esté para bollos", graficó Cornejo sobre la posibilidad de ir a una interna cruenta para resolver esos cargos, y diferenció esas internas de las que son abiertas a la ciudadanía, como las primarias. "No se legitiman en elecciones abiertas", dijo sobre la disputa actual.

Finalmente, explicó que para el 2023 se imagina "todo el radicalismo unido" detrás de un candidato radical, y puso por ejemplo a Manes, "un candidato que todos apoyan es un candidato competitivo para enfrentar las opciones del PRO, pero si no lo apoyan todos, no es competitivo", analizó de cara a las elecciones presidenciales.