El Lobo vuelve al Bosque con el objetivo de poder acercarse a la Sudamericana

Promesa de muy buen partido hay esta tarde en el Estadio “Juan Carmelo Zerillo”. Es que los tres puntos en juego lo necesitan ambos, por lo que cada uno con su estrategia saldrá a buscarlos desde el primer minuto. Gimnasia (31 puntos) recibe en su campo ubicado en el Bosque a Talleres de Córdoba (40 unidades), con el objetivo de ganar para seguir acercándose a la clasificación a la Copa Sudamericana; pero enfrente estará la “T”, escolta en el certamen, con la necesidad de ganar para conservar chances matemáticas de pelear por la Liga Profesional de Fútbol (LPF), caso contrario el líder River puede coronarse el jueves con Racing si consigue ampliar su ventaja.

Será uno de los dos encuentros que iniciará la 22° fecha, que se jugará desde las 17 en el Estadio del Bosque, al que regresa el Lobo después de haber jugado en el Estadio Ciudad de La Plata “Diego Armando Maradona” cuatro partidos (Sarmiento de Junín, Newell´s, Central Córdoba de Santiago del Estero y Banfield) por las limitaciones de aforo impuestas cuando se decidió la vuelta del público a los estadios.

El árbitro será Leandro Rey Hilfer y TNT Sports estará a cargo de la transmisión, en un juego que será codificado.

Como quedó dicho, el Lobo buscará un triunfo que lo ponga en el umbral de la zona Sudamericana, que de momento cierra Defensa y Justicia con 49 puntos y +7 de diferencia de gol. Los albiazules acumulan 46 (-6), debajo de Racing (47 +5) que sucede al Halcón.

Este objetivo internacional renació en Gimnasia por la buena campaña que viene realizando de la mano de Néstor Gorosito, quien desde que tomó la dirección técnica ganó 6, empató 3 y perdió 3.

En su última presentación, el equipo se impuso ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro (1-0), dando otro golpe ante un grande saliendo de la ciudad como antes pasó ante Boca en La Bombonera.

Por su parte Talleres, que llega de empatar como local ante Vélez Sarsfield (1-1), quedó a 9 puntos de distancia de River cuando restan cuatro jornadas, por lo que un eventual triunfo ante Gimnasia estirará la definición al menos hasta el siguiente fin de semana.

AMBOS ENTRENADORES METEN CAMBIOS

Pasando a lo estrictamente futbolístico, a pesar de no haber mucho tiempo entre un partido y otro por ser una fecha entre semana, ambos técnicos meterán mano en sus equipos. Pipo Gorosito en principio hará tres modificaciones, por que por un lado tiene la baja obligada del volante central Emanuel Cecchini, quien ante el Ciclón llegó a la quinta amarilla; por otro, Johan Carbonero ya está listo para volver tras su lesión (con San Lorenzo fue al banco pero no entró); y además Nicolás Colazo no podrá estar por una distensión muscular.

El juvenil delantero Benjamín Domínguez irá al banco por primera vez

En la última práctica celebrada en la tarde de ayer, Lucas Licht fue el elegido para custodiar el lateral izquierdo de la defensa, como pasó el viernes pasado en el Nuevo Gasómetro en el complemento. en tanto, el colombiano Carbonero ingresaría nombre por nombre por Cecchini, por lo que habría cambios posicionales en el mediocampo.

De esta manera, el DT decide no utilizar ni a Nery Leyes ni a Harrinson Mancilla, que son los reemplazantes naturales.

Matías Miranda se ubicará por derecha, Brahian Alemán se correrá al medio para hacer dupla central con Manuel Insaurralde y por izquierda irá Carbonero. ¿Arriba? Se repetirá la dupla Pulga Rodríguez y Perla Ramírez, por lo que Rodrigo Holgado aguardará en el banco.

En cuanto al Cacique medina, podrá contar desde el inicio con Carlos Auzqui -ingresó en el segundo tiempo ante Vélez-, luego de superar por completo una lesión muscular en la pierna izquierda. Lo hará por Angelo Martino.