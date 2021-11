VIDEO. Mecánico asesinado en Tolosa: familiares marchan para pedir justicia

Alejandro Fernández fue encontrado muerto en su taller mecánico hace poco más de tres semanas en el barrio de Tolosa. Su familia esta tarde se moviliza para pedir justicia por el crimen que le quitó la vida a este mecánico platense.

El pedido de justicia que se llevará esta tarde a las fiscalías platenses incluye la necesidad del urgente esclarecimiento del caso y que aparezcan los responsables del hecho. Al día de hoy nada se sabe de lo que sucedió en ese taller de Tolosa, lo que sí se determinó es que hubo saña y que fue asesinado mientras estaba en la fosa.

La marcha se lleva a cabo en estos momentos en 7 entre 57 y 58 y luego se trasladarán a la sede del Gabinete de Homicidios de la DDI, ubicado en 1 y 59. Fernández era considerado el “héroe de la Inundación de La Plata”, aquel trágico 2 de abril.

El taller se encuentra ubicado en Camino General Belgrano entre 525 y 526. Para la investigación no es un dato menor que el cuerpo haya sido encontrado en la fosa del taller ya que todos sus seres queridos confiaron en que él no atendía a nadie desde allí abajo si no era un conocido.