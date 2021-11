VIDEO.- El crudo relato de la madre del nene amenazado con un cuchillo en una escuela platense

Un nuevo episodio grave de violencia sacudió durante las últimas horas una escuela en La Plata: tal como contó EL DIA, padres de la escuela Primaria Nº 9 Profesor Juan Francisco Jauregui, de 7 y 643, confiaron que ayer a la mañana un alumno de primer grado llevó un cuchillo y amenazó de muerte a otro.

Lógicamente que esto no pasó por alto y tras el lamentable hecho, se realizó una reunión de urgencia entre la Dirección General de Cultura y Educación y autoridades de las institución platense. Ahí se está trabajando con el cuerpo de inspectores en la escuela para conocer orientar las acciones que se deben llevar adelante.

En este contexto, Viviana Schenhaiter, mamá del nene amenazado, dialogó en exclusiva con EL DIA y brindó detalles de lo sucedido. "Mi hijo está bien, por eso estoy más tranquila, pero este niño también lo venía maltratando de otra formas, y en esta reunión se está tratando de llegar a la contención de la criatura porque es un niñito, y bueno para ver que medidas seguir tomando de acá en más, porque no se puede volver a repetir", reveló.

"Ni siquiera los empujones, los tirones, porque vienen a estudiar. No creo que haya que defenestrar a la maestra, si te puedo decir que erró la profesora que no avisó a los papás", expresó en relación a cómo se manejó la docente.

En cuanto lo que pudo saber este medio, se trabaja para que los nenes puedan convivir en un mismo espacio, y no así que sea expulsado. "La idea es que no lo echen, no queremos que ninguno salga lastimado, y él a pesar de eso es un niño que trae toda esta carga agresiva importante", dijo.

Por último también se refirió a las demás agresiones que su hijo recibió: "El primero no me contó nada, me enteré por la escuela que me detallaron a grandes rasgos lo que sucedía. Mi hijo me contó después. No enteramos que también le pegó un sopapo en la clase de música, creo que deben estar más atentos los que están a cargo, porque los niños juegan todo el tiempo, pero esto va más allá de un juego".