Marchan en La Plata por el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres

Este jueves se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. En ese marco, el movimiento de mujeres y feminista de nuestra ciudad se movilizará en las calles platenses.

La convocatoria es a las 17.30 y marcharán desde Plaza Moreno, al tiempo que los organizadores reforzaron la invitación a todos los derechos de las mujeres y personas LGBT.

Laura Granillo, dirigente de la agrupación "Las Rojas", explicó que uno de los ejes centrales de la convocatoria será la exigencia del no pago de la deuda al FMI. "El presupuesto no puede ser destinado a pagar una deuda usurera. Esa plata la necesitamos para construir refugios, para crear puestos de trabajo genuino. Por eso movilizamos con una consigna clara: plata para combatir la violencia, no para el FMI".

Asimismo, se refirió al reciente avance en el enjuiciamiento a los jueces del caso Lucía Pérez. "Venimos de un triunfo enorme del movimiento feminista, que logró esta semana que los jueces Gómez Urso y Viñas queden suspendidos y sean sometidos al Jury de enjuiciamiento por el aberrante fallo en del caso Lucía Pérez. Esto también es producto de nuestra lucha, de haber instalado el Ni Una Menos y lo logramos estando en las calles".

En suelo porteño

En tanto, habrá concentraciones y marchas por el centro porteño, en diversas convocatorias de organizaciones políticas, gremiales, judiciales y sociales para reclamar por una "reforma judicial" con perspectiva de género, entre otras demandas.

En Plaza Lavalle, frente al edificio Palacio de Tribunales, se congregarán entre las 17 y las 20 manifestantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), del Proyecto Generar, de la agrupación La Cámpora, de Todos Somos Patria, Aires, del Movimiento Evita, de Unidas y Organizadas y AGTSyP Metrodelegadxs (subte), entre otras organizaciones. "Vidas libres de violencias" y una "reforma judicial feminista" son los reclamos que llevarán al barrio porteño de Tribunales.

Más temprano, la organización de familiares Atravesados por el Femicidio se concentrará en Plaza Congreso, entre las 10 y las 17, y, con el mismo objetivo, partidos de izquierda marcharán desde el Parlamento nacional hasta Plaza de Mayo, a partir de las 16.