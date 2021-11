Reapareció Cristina tras la derrota electoral y 12 días de silencio

Después de doce días de silencio y ausencias, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente tras la derrota en las elecciones legislativas del Frente de Todos. La exmandataria participó de un brindis de despedida para los senadores que concluyen su mandato en diciembre.

Se trata de su primera aparición pública tras el acto de cierre de campaña del oficialismo realizado en la localidad de Merlo. Fiel a su estilo, su participación en el evento no fue anticipada e informada por lo que causó revuelo en la prensa.

Cabe destacar que Fernández de Kirchner no viajó a votar a Santa Cruz ni participó del bunker en el que el kirchnerismo esperó los resultados de la elección y celebró haber achicado la distancia de las PASO con Juntos. “Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas”, publicó en su cuenta de Twitter con el objetivo de argumentar su ausencia.

Por su parte, la senadora María de los Ángeles Sacnun publicó en sus redes sociales dos selfies del evento en las que se la ve a la vicepresidenta distendida y sonriente en compañía de otras legisladoras. Junto a ellas, estaban también Anabel Fernández Sagasti, Nancy González, Ana Almirón, Silvina García Larraburu, Silvia Sapag, María Luz Alonso y María Inés Pilatti Vergara.