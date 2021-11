VIDEO. Así es centro de entrenamiento de bomberos inaugurado en La Plata y “único en Latinoamérica”

Un centro de entrenamiento en el que bomberos de todo el país podrán capacitarse con simuladores de última tecnología y bajo una formación "federal, igualitaria y equitativa", y que apunta a ser referente en Latinoamérica, fue inaugurado hoy en Abasto por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) que nuclea a 1.037 asociaciones y 44.000 efectivos.



El Centro cuenta con un edificio principal con tres aulas con capacidad de 50 alumnos cada una, hall central con oficinas y un nuevo simulador móvil, el cuarto de los montados sobre camiones que ya recorren el país capacitando efectivos, y que en este caso recrea situaciones de incendios estructurales y rescates vehiculares.



"Llevamos adelante una capacitación federal igualitaria y equitativa por todo el país. Hoy llega esta caricia al alma, sin miramientos de grados, ni de cargos. Esta es la casa de los bomberos argentinos. Hoy empezamos un nuevo camino y mucho queda por hacer", dijo al inaugurar el predio el director Nacional de la Academia Nacional de Bomberos, comandante general Daniel Iglesias.



En la explanada del nuevo edificio, y bajo la mirada de cientos de bomberos y de miembros de las distintas federaciones de todo el país, el presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Carlos Alfonso, la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad Silvia La Ruffa, el subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil, Gabriel Gasparutti, y la directora Nacional de Bomberos Voluntarios, María Carolina Busquier, cortaron la cinta que abrió la nueva etapa, en la que se podrá iniciar con presencialidad la capacitación de unos 3.600 bomberos al año, con simuladores de última tecnología.



El predio de unas 10 hectáreas se encuentra a la altura del kilómetro 50 de la autovía 2 y fue adquirido por el SNVB en 2011 a partir de una inversión de 300 mil dólares realizada con fondos propios y de las Federaciones.



Para Alfonso, el Centro Nacional de Entrenamiento será un lugar en el que se podrán formar, no solo bomberos de toda la Argentina, sino integrantes de las Fuerzas de Seguridad y ONGs y buscará "articular con las diferentes federaciones para tomar capacitaciones de excelencia".



"Vamos a abrir los brazos a los integrantes de las demás fuerzas. Esto es un lugar de profunda vocación, abnegación, disciplina y conocimiento, por eso hoy dejamos una inaugurada la primera etapa del Centro", aseveró.



El directivo dijo que con el Centro "se inicia una nueva etapa de profesionalismo dentro del Sistema Nacional de Bomberos" en el camino que se inició hace 10 años, cuando se conformó la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios.



En ese momento, dijo, "se convocó a académicos de las diferentes federaciones" y luego surgió la necesidad de un centro de entrenamiento "para poder realizar las prácticas profesionalizantes".



Por otro lado, destacó el acompañamiento del gobierno nacional y celebró que "el Estado pueda estar cerca de las instituciones". "Nuestros cuarteles tienen, no sólo el reconocimiento de nuestros pueblos y ciudades sino del gobierno que acompaña y permite el crecimiento de las instituciones", aseguró.



En ese sentido, La Ruffa felicitó "a los más de 43 mil argentinos que integran el Sistema Nacional de Bomberos por creer en la profesionalización como un eje central para el desarrollo de esta vocación tan importante".



"La necesidad de capacitación se transformó en el convencimiento de la profesionalización como garantía, no sólo de una respuesta eficaz, sino para garantizar la seguridad de aquellos que nos protegen", dijo la funcionaria.



En ese punto, aseguró que "es imposible pensar una buena respuesta si nuestros hombres y mujeres no tienen la protección, la tecnología, y la capacitación necesaria para primero proteger sus propias vidas en esa respuesta".



Por eso, destacó la ley que creó el Sistema Nacional de Bomberos, por considerarla una norma "que además de reconocer una necesidad de profesionalización de los bomberos, de plantear necesidad de la perceptiva de género, planteó el financiamiento".



"Eso es fundamental porque el sentir solidario que hace a la cuestión del voluntariado no implica desconocer las inversiones necesarias para tener las tecnologías, los elementos y protecciones necesarias", subrayó.



En esa línea, comentó la partidas presupuestarias que ya se ejecutaron para el sector, y destacó la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado hoy, en el que se incluye "de manera formal la incorporación de más de 1.100 millones para el Sistema Nacional de Bomberos".



También adelantó la asignación de un recurso extraordinario de "120 millones para la segunda etapa del Centro, y un subsidio especial para 240 cuarteles que durante el 2020 hicieron frente a los incendios forestales".



En esa segunda etapa, para marzo del año próximo está previsto concluir el resto del edificio, que incluye un auditórium para 250 personas, dormitorios para alojar a 100 personas y un bar restaurante.



Tras el acto, las autoridades y los cientos de bomberos que formaron parte de la inauguración recorrieron las instalaciones y los stand de las federaciones con especialidades como materiales peligrosos, incendios forestales, rescate acuático y en altura, y pudieron visitar los centros de entrenamientos móviles, que montados sobre camiones recorren el país capacitando efectivos, al recrear situaciones como incendios estructurales, rescates vehiculares y de espacios confinados.