Alerta mundial por la variante Ómicron: más países cierran sus fronteras

La variante Ómicron, descubierta en el sur de África hace temblar al mundo, que ya pone medidas restrictivas para evitar una catástrofe. No se sabe mucho sobre esta nueva cepa puesto que hace tan solo un par de días que se confirmó su existencia, pero quedó en evidencia que es altamente contagiable.

En menos de una semana, el mundo pasó de intentar salir de un nuevo rebrote a enfrentarse a una nueva cepa que ya llegó a infinidad de países. Ante esto, las autoridades no dudaron en poner límites en la frontera y ser más firmes con los requisitos para el ingreso de personas.

En Australia y Holanda ya aparecieron los primeros contagios. Israel es uno de los países que se puso firme, como Marruecos, que directamente cerró todas las fronteras por quince días. El país australiano ubicó un vuelo con destino a Sydney desde el sur de África con 14 pasajeros, de los cuales dos estaban contagiados pero eran asintomáticos, por lo que todo el vuelo quedó aislado.

Hong Kong, República Checa, Italia, Bélgica, Reino Unido, Alemania y Dinamarca son algunos de los países que ya tienen casos de esta variante. Vale mencionar que todo el territorio europeo vive días sensibles pues los contagios, ante la falta de población vacunada, aumenta desmedidamente.

En esta línea, España confirmó que no podrán pasar desde el próximo mes todos los británicos que no estén vacunados. Francia y Estados Unidos advierten que en sus calles podrían haber casos que todavía no fueron detectados.

La presidenta de la Asociación Médica Sudafricana comentó que la mayoría de los casos se detectó en hombres menores de 40 años. Además, agregó que por el momento los contagios son “leves” en cuanto a los síntomas. Sin embargo, este virus que ya mató a cinco millones de personas, podría presentar más resistencia con la variante Ómicron.