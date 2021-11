Dock Sud venció a Berazategui y ascendió a la Primera B

Sportivo Dock ascendió esta tarde a la Primera B, al vencer en su estadio a Berazategui por 2 a 0 en la segunda final del torneo de la Primera C de fútbol, tras el 0 a 0 en el encuentro de ida.



El encuentro se llevó a cabo en el estadio de los Inmigrantes, en la localidad bonaerense de Dock Sud, y los tantos del "Docke" fueron marcados por Iván Álvarez, a los 12 minutos del segundo período, y Leandro Caruso, a los 41 de la parte final.



En un estadio colmado y bajo la lluvia, Dock Sud obtuvo una merecida victoria, que le permitió quedarse el título y con el primer ascenso a la categoría B.



De este modo, Sportivo Dock Sud, fundado el 1 de septiembre de 1916, volverá a jugar en la Primera B tras 22 años, en los que alternó entre la C y D.



Dock Sud fue el ganador del torneo Apertura, mientras que Berazategui se adjudicó el Clausura.



El vencedor de la final ascendió a la Primera C, mientras que el perdedor pasó a jugar las semifinales del torneo reducido por la segunda promoción, certamen que comenzó a realizarse la semana anterior y tiene clasificados para esa instancia a Ituzaingó, Argentino de Merlo y Sportivo Italiano.



Los cruces de las semifinales, a partido de ida y vuelta, serán los siguientes: Sportivo Italiano ante Ituzaingó y Argentino de Merlo frente a Berazategui.