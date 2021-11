Domingo de fútbol: los partidos de la jornada y dónde verlos

La Liga Profesional de Fútbol está llegando a su final y, por diferencia de puntos en la tabla, ya tiene un campeón. River se coronó como el mejor del torneo el pasado jueves ante Racing, quien perdió 4-0 ante los imparables de Marcelo Gallardo.

Este domingo 28 de noviembre llegará la segunda jornada de la fecha 23 del torneo local. Desde las 17 hs, Rosario Central recibe a River Plate con el arbitraje de Pablo Echavarría y será TNT Sport quien lo transmitirá.

A las 19.15 habrá dos encuentros para repartir el tiempo. Gimnasia visitará a Argentinos Juniors con el arbitraje de Diego Abal. Este partido se podrá ver por la TV Pública, Fox Sport Premium y la señal de ESPN. A la misma hora Defensa y Justicia recibe a Colón con Fernando Espinoza controlando el encuentro que se verá por TNT Sport.

El último enfrentamiento de la jornada llegará a las 21.30 con Patricio Loustea como árbitro designado por la AFA para Boca Juniors vs Newell’s a través de la pantalla de Fox Sport Premium. Los últimos partidos pendientes de la fecha 23 se repartirán entre mañana lunes y el martes.

Desde las 17 hs jugará Unión vs Atlético Tucumán con Nazareno Arasa en cancha; 19.15 llegará Racing vs Lanús con Darío Herrera; 21.30 hs llegará primero Central Córdoba vs Arsenal con arbitraje de Silvio Trucco y simultáneamente Platense vs Huracán con Fernando Echenique controlando todo. El martes cierran la fecha desde las 17 hs San Lorenzo vs Sarmiento con el árbitro Andrés Merlos y a las 21.30 Hernán Mastrángelo dirigirá el encuentro entre Banfield e Independiente.