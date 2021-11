En barrio platense denuncian amplio corte de agua por rotura de un caño maestro

Los vecinos de Barrio Jardín y Villa Alba no empezaron la semana de la mejor manera, ya que al levantarse muchos se encontraron con que no tenían agua en las canillas. En medio de la broca, los usuarios se comunicaron con ABSA para saber qué había ocurrido. La respuesta de la firma, según coincidieron, fue que "se rompió un caño maestro en la cuadra de 122 y 76".

"Hoy me levanté y no tenía ni una gota de agua. Estoy recién operado y me preocupa la situación. Me comuniqué con ABSA y me dijeron que se rompió un caño maestro en 120 y 76, pero no me dijeron cuando volverá el servicio", expresó Francisco desde 82 y 120.

Una vecina de 77 y 12 que tampoco contaba con suministro sostuvo que "llamé a ABSA y me dijeron que se rompió por aquí un caño maestro, por este motivo estamos sin agua desde temprano".

En tanto, otra usuaria de la zona afectada, manifestó que "estoy harta de la falta de agua". "Recién llamé a ABSA y dicen q hay una rotura de un caño que afecta a la zona de 120 y 76. Es una vergüenza, antes de poner el lavarropas hay que fijarse si hay agua", comentó.