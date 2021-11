"Rugby Formativo": el gran aporte de Juan Casajus en la capacitación continua de formadores

El próximo martes a partir de las 19 horas en el Club Los Tilos Juan Casajus, junto a Sebastián Perasso, presentarán el libro "Rugby formativo", en lo que será una charla libre y gratuita para todos los entrenadores y público en general que quiera acercarse a escuchar y compartir conocimientos. Esta edición tiene la intención de aportar en la formación continua de formadores del rugby.

Previo a lo que será esa gran jornada, Casajus, docente, de enorme trayectoria y largo recorrido en el Club Los Tilos, y hoy siendo además un formador de quienes están a cargo de equipos de rugby, visitó la redacción de EL DIA y adelantó de lo que es el libro. Su contenido, a quién está dirigido y su visión del deporte en la actualidad.

"Primero estamos muy contentos, me ha tocado escribir con Sebastián Perasso que es de San Isidro Club, que hace algo parecido a lo que hago yo, con otro perfil, yo hago más perfil académico, soy profesor de Educación Física de la UNLP, y eso me ha permitido junto con la otra pasión que es el rugby, poder escribir y empezar a entrar en distintos ámbitos", detalló en relación a la nueva edición del libro que presentará el martes próximo.

"Es una herramienta más para la persona que está a cargo de jugadores", agregó.

En tanto también brindó un mensaje para los padres que aún dudan en llevar a sus hijos a jugar rugby: "Los papás y mamás que quieran acercar a sus hijos al rugby, tienen que saber ya no es tan violento y agresivo como antes. Hoy les estamos dando muchas herramientas a los entrenadores para que entiendan la pérdida del miedo, miedo al contacto al piso, a la pelota y al contrario. Eso se hace a través de juegos a los chicos, siendo la única intención de que la pase bien y puedan volver".

Y agregó: "El deporte me contiene, el profesor me da la palabra justa y mis compañeros me ayudan. Eso es lo ideal".

Para escuchar y ver la nota completa podrás hacerlo en el video principal.