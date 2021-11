"Cagalo a palos, dejalo marcado porque lo mato yo", el grito que escuchó una vecina de Lucio

El grito que escuchó una vecina de Lucio es tremendo: "Sacale la ropa y cagalo a palos, dejalo marcado porque lo mato yo". Esa frase la habría dicho Abigail Páez, la novia de Magdalena Espósito Valenti, la mamá del nene asesinado a golpes en La Pampa. Ambas están acusadas y detenidas por el crimen.

La mujer llamó a la Policía ese 25 de agosto advirtiendo lo qué estaba ocurriendo en esa vivienda, pero hicieron oídos sordos. Según la increíble explicación que dio el jefe de Policía de La Pampa, Daniel Guinchinao, "nos pasaron mal la dirección". Lo cierto es que la vecina hizo una captura del chat de WhatsApp que no tardó en hacerse viral y deja en evidencia el diálogo con un familiar, que como no le funciona el parlante del celular le pide que llame a la Policía. Y le dice: "Están pegándole al nene", en referencia a Lucio, que vive al lado de su departamento.

Aunque en ese intercambio de mensajes aún se revelan más detalles: "Todos los días llega del jardín y la novia lo caga a palos". Además el familiar le dice a la vecina, haciendo referencia al llamado a la policía: "Ya lo estaban mandando (al patrullero) antes de que yo cortara".

Según Guinchinao, ella misma llamó a emergencias y dijo que un móvil policial se hizo presente en el lugar. El jefe de la Fuerza reconoció que "lamentablemente, el hermano de esta vecina pasó mal la dirección y el patrullero fue a un lugar equivocado... Fue una presencia que no dejó nada". Aunque no explicó el motivo por el que no lo volvieron a llamar para obtener la dirección precisa.

En el chat que se viralizó también la vecina asegura que "se escuchan desde la pieza y la calle" y cuenta que "le dice 'sacale la ropa y cagalo a palos, dejalo marcado porque lo mato yo'".

Cabe recordar que la madre del nene asesinado en la provincia de La Pampa, y la actual pareja de la mujer, están detenidas por el crimen y permanecían hoy alojadas en el Complejo Penitenciario 1 de la Ciudad de San Luis, informó el Ministerio de Seguridad puntano. Ambas fueron trasladadas de la capital pampeana luego de los incidentes producidos ayer en la comisaría 6ta. de Santa Rosa en la que habían sido alojadas inicialmente.

El Ministerio de Seguridad de San Luis informó hoy en un comunicado de prensa que "la provincia de La Pampa carece de un sistema penitenciario propio y que utiliza dependencia federales o de otras provincias, a partir de convenios celebrado previamente para tal fin". Y agregó que "luego de haberse celebrado el tratado de El Caldén en el 2017, la provincia de San Luis y La Pampa mantienen acuerdos de cooperación mutua".