Los terribles tuits de la novia de la mamá de Lucio: "“No traigan pibes al mundo para sufrir”

En medio de la despedida de los restos de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado a golpes el pasado viernes en Santa Rosa, La Pampa, se conocieron los crudos mensajes de la novia de Magdalena Espósito Valiente, la madre de la víctima, acusada por el crimen que sacude al país. “¡No tengan hijos si realmente no lo desean o no lo planean como una gran meta o como lo más importante en sus vidas! No traigan pibes al mundo para sufrir, la concha de su puta madre”, escribía Abigail Páez, de 27 años y pareja de la mamá del chico desde hace 3 años, el pasado 15 de octubre en su cuenta de Twitter.

Incluso en su perfil de esa red social Abigail hacía referencia en varias oportunidades a su hijastro, haciendo hincapié en el conflicto que mantenía su novia con el padre de la criatura, Christian Dupuy. Es que Dupuy reclamaba la tenencia de Lucio desde hacía un año porque tenía sospecha de que el nene era maltratado, según dejó expresado en una desgarradora carta que escribió tras conocerse la triste noticia (vea: )

“Che, quiero aprovechar para mandarle un saludo a la persona que le está pasando mis tuits al papá de Lucio, jaja. Gracias porque logran que esté cada vez más lejos del nene y con lo mal que le hace nos hacen un favor”, fue otro de los mensajes que Abigail escribió en sus redes. Y siguió: “Para robarnos las fotos del nene y caretear que es el mejor padre tiene tiempo, ahora cuando el nene le pide algo, mágicamente le aparecen todos los problemas juntos jajaja, un chiste este chabón”.

También hizo mención a su relación con Lucio: “Es un dulce... ayer vino y me abrazó de la nada. Es bastante cerrado en expresar su cariño, así que valoro mucho ser una de las pocas personas a quien le da amor sin forzarlo”. Mientras que el pasado 7 de octubre escribió: “Paaa, no se le calló (sic) nunca más un mensaje, pero para su entorno es el padre del año”.

Esta historia terminó de la peor manera el viernes por la noche, cuando en un departamento de la calle Allan Kardec 2385 de la ciudad de Santa Rosa, a Lucio lo mataron a golpes.

Cabe destacar que esta mañana los restos del nene asesinado fueron inhumados en el cementerio de la ciudad de General Pico, adonde fueron despedidos por su familia paterna y allegados. El féretro arribó al cementerio pasadas las 11, escoltado por su padre, quien colocó junto a él un camión rojo de juguete que pertenecía al niño.

Muchos de los familiares, entre ellos Chiristian Dupuy, el papá, llevaban colocada una remera blanca con la foto de Lucio y permanecieron en silencio y visiblemente conmovidos durante la despedida.