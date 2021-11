Stolbizer: "Tenemos la responsabilidad de canalizar la bronca de la gente"

Margarita Stolbizer, candidata a diputada nacional por Juntos, visitó la redacción de EL DIA en donde aseguró que "tenemos la responsabilidad de canalizar la bronca" que la gente tiene con el Gobierno. Asimismo, criticó al Gobierno al señalar que "se tira tiros en los pies todos los días" y que "no deja macana sin hacer".

En el marco de la campaña de cara a los comicios legislativos del 14 de noviembre, Stolbizer apuntó a "no descuidar el territorio, que es el vínculo humano, conversar con los vecinos, escuchar". "Las redes sociales no nos tienen que hacer reemplazar las relaciones humanas, con todas las restricciones de la pandemia y las redes sociales no hay que perder eso", analizó.

Por otro lado, expresó que "el Gobierno que no da pie con bola. Después de las PASO, veo asombrada un gobierno que se tira tiros en los pies todos los días, que no deja macana sin hacer, estupideces sin decir".

"Después de las PASO, a la semana siguiente, tenés una diputada del partido que gobierna que le dice al presidente de la Nación 'enfermo', 'mequetrefe', 'ocupa'. Se dijeron cosas que nadie de la oposición le diría a un presidente. La vicepresidenta que hace pública una carta criticando al Gobierno que dice 'yo ya sabía que íbamos a perder la elección", amplió.

Stolbizer dijo que "una cosa que nos daba tranquilidad es cuando el presidente salía rodeado con los médicos. Estaba bien asesorado el presidente. Por lo menos se mostraba", Y agregó que "esas cosas no se ven más. Pero están cada vez peor, no dejan macana por hacer. Y eso hace que el clima social haya variado para peor. Hay poca esperanza".

La candidata de Juntos manifestó que "de nuestro lado tenemos la responsabilidad de canalizar toda esa bronca" que tiene la gente con el Gobierno.

"Tenemos que se conscientes de que no nos votan por nuestros méritos sino por la bronca que generan. Eso es un llamado a nuestra responsabilidad a ser muy serios, muy responsable. Tenemos la posibilidad de construir una alternativa política para gobernar la Provincia después de 2023", analizó.