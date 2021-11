El Gobierno admite que la inflación de octubre seguirá siendo alta

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, admitió que la inflación de octubre seguirá siendo alta a pesar del congelamiento de precios de más de 1.400 productos.

A pocos días de las elecciones legislativas, y cuando la idea del Gobierno nacional era que el Indice de Precios al Consumidor fuera sensiblemente inferior al 3,5% registrado en septiembre, Felletti admitió que seguramente se ubicará por encima del 3 por ciento.

"El índice general de octubre no creo que esté debajo del 3%. Esperamos que el índice de alimentos esté por debajo del 2,9%", señaló.

"La inflación no se puede resolver sólo desde el control de precios y eso lo sabemos todos, pero sabiendo que hay una oferta monopólica, sobre esa oferta hay que regular los consumos esenciales. Esa es la primera tarea y la más inmediata de la Secretaria, que me planteó y me pidió el Presidente”, se excusó, al tiempo que consideró que las recientes medidas, como el congelamiento de precios de alimentos y el acuerdo con los laboratorios para que los medicamentos vuelvan a sus valores del 1º de noviembre y se mantengan hasta enero, recién se verá reflejado en la medición de noviembre.

En ese sentido, dijo que en principio los valores de "todos los medicamentos" se mantendrán sin cambios hasta el 7 de enero próximo. "Todos sabemos, y eso por supuesto lo tienen que decir los sanitaristas, que el consumo de medicamentos normalmente gira en torno de 500 productos, pero van a ir todos los medicamentos", explicó Feletti.



Feletti indicó que el primer objetivo de la Secretaría al comenzar su gestión fue "parar y estabilizar precios", luego de observar “una aceleración muy fuerte e inexplicable de precios en alimentos y en medicamentos en las primeras dos a tres semanas de octubre".

"Podemos tener la mejor paritaria, la mejor formula jubilatoria, mucha inversión social como desarrolla el Gobierno, pero si todo se drena por los precios estamos en un problema serio, y eso es lo que nosotros vimos”, añadió.