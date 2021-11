Reclamo por otra línea de telefonía fija que se quedó “muda” hace varios meses

“Desde el mes de mayo estoy con el problema. Nunca me reintegraron la línea. Incluso, mandé una carta documento. Tengo otros servicios aplicados al teléfono y no los puedo usar”, reclamó Yolanda, una vecina propietaria de la línea de telefonía fija 4730149, por la que reclama reparación. “Dicen que es masivo el robo de cables. En mayo hubo un robo, colocaron la línea de nuevo pero el teléfono no anda”, se quejó.