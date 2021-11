Freno brusco para un equipo que, pese a dar gran hándicap con el nueve, tiene para crecer

Después de ganar nada menos que en la Bombonera, haber perdido de local presume un escenario fatídico. Pero no hay margen para el ataque de histeria ni para la crítica dura. Gimnasia perdió porque no embocó las varias situaciones que generó, porque su nivel general decayó bastante en el segundo tiempo y, además, porque no tiene un centrodelantero que esté a la altura de lo que generan sus compañeros.

Por esas tres razones el Lobo de Pipo, que sigue mostrando gestos de moderado crecimiento colectivo, terminó el domingo con un fastidio inaguantable.

Podríamos agregar un cuarto motivo, aunque este es todavía más subjetivo que los anteriores: La ausencia de Brahian Alemán, actual capitán y líder anímico de una formación que todavía tiene algunos puestos en plena disputa.

El momento que atraviesan los albiazules se podría definir como una bisagra que le demandará, en breve, definir sus genuinas ambiciones. Gorosito le hizo bien. De a poco, probablemente mucho más lento de lo que les gustaría a muchos hinchas, va moldeando una fisonomía que genera buenas expectativas.

Si el mecanismo de análisis funciona automáticamente con elogios en el triunfo y latigazos cuando pierde, será complejo encontrar un criterioso equilibrio para elaborar el diagnóstico.

En el primer tiempo Matías Miranda, pese a sus intermitencias, se involucró con eficacia en el circuito creativo. El hermoso pase en profundidad al colombiano y su zurdazo desde afuera del área, pensado y bien ejecutado, que rebotó en el palo derecho, fueron señales de que Gimnasia conocía el camino correcto.

Después, con suplentes que no ayudaron al equipo (ninguno de los tres cambios decididos por el entrenador elevaron el nivel de la propuesta), la chispa mens sana se fue extinguiendo a un ritmo lento y sostenido. Del otro lado, con los ingresos de Ramiro Enrique, Jesús Dátolo y Pons, los de Dabove manejaron de modo evidente el ritmo de las acciones.

Allí hay un tema para revisar en la semana. Las variantes tienen que brindar soluciones, explosión, algo diferente a lo que se pretende modificar.

Está claro que Gimnasia sin Alemán, Alexis Domínguez y hasta el criticado Nicolás Contín, pierde parte de su potencial. Falta recambio. Sufre el recambio. El banco de suplentes ofrece, en materia ofensiva, realmente poco.

JOHAN, EL “ANCHO DE ESPADAS” QUE NECESITA UN NUEVE CON GOL

Los partidos pasan y Rodrigo Holgado sigue sin convertir. No es un dato anecdótico, es una realidad que le resta posibilidades para alcanzar la exigente meta de clasificar a un torneo internacional.

Carbonero, por su magnífica impronta desequilibrante, hoy es el “ancho de espadas”; el Pulga Rodríguez sigue asomando, a cuentagotas, parte de su mejor versión; y el centrodelantero titular sólo acumula buenos comentarios porque, tímidamente, va creciendo en su despliegue general. Holgado, una inversión que hasta el momento no ha brindado satisfacciones, personifica una carencia de significativo peso en la columna vertebral del equipo.

Gimnasia no está mal. La caída sólo ratifica que a su formación titular le falta jerarquía

Entre Holgado que no factura, y Sebastián Cocimano que tampoco logró seducir cuando le ha tocado participar, la formación sufre en un puesto de enorme relevancia.

Después de las elecciones legislativas nacerá la recta final de un campeonato que le está ofreciendo la motivación de luchar por un objetivo muy seductor.

Ya adaptado al club que lo contiene, Gorosito tiene la oportunidad de hacer que sus dirigidos se animen a dar el salto de calidad que hace rato su hinchada espera. Esta derrota no demuestra que Gimnasia está mal. Sólo ratifica que es un formación incompleta.