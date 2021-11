Tras el tuit, la verdadera razón por la que Elon Musk vende el 10% de sus acciones de Tesla

Cuando Elon Musk venda una gran parte de sus acciones de Tesla, probablemente tendrá relativamente poco que ver con la encuesta de Twitter que llevó a cabo entre sus seguidores.

Musk publicó la encuesta en la red social del pajarito durante el fin de semana, señalando que debido a que no recibe un salario en efectivo, paga impuestos sobre la renta solo cuando vende acciones. Y debido a que "últimamente se habla mucho de que las ganancias no realizadas son un medio de elusión fiscal", preguntó a Twitter si debería vender el 10% de sus acciones. Y el resultado fue que el 58% de los encuestados dijo que sí.

Si bien el tweet llamó la atención, y formó parte de las excentridades a las que nos tiene acostumbrados el multimillonario, la medida no se trata realmente de un voto populista. Es que la verdadera razón es que Musk está a solo unos meses de la fecha límite para ejercer las opciones sobre acciones que recibió hace años. Si no los usa, los pierde. Y si ejerce sus acciones, se enfrentará a una enorme factura fiscal de entre casi U$S 11 mil millones y hasta U$S 16 mil millones a los precios actuales de las acciones.

Los continuos aumentos en el valor de las acciones de Tesla podrían aumentar aún más su factura de impuestos. Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos, que subieron un 743% el año pasado, subieron otro 68% en lo que va del año, aunque cayeron ayer un 3% después de su encuesta del fin de semana. Musk recibió los 22,9 millones de opciones sobre acciones en cuestión como parte de su paquete de compensación de 2012. Esas opciones expirarán el 13 de agosto de 2022, lo que las hará inútiles a menos que Musk las ejerza antes de la fecha límite.

Sin embargo, una vez que ejerza, esas acciones se tratarán como ingresos regulares sujetos al impuesto sobre la renta, dijo Mark Luscombe, principal analista de impuestos federales de Wolters Kluwer Tax & Accounting.En la mayoría de los casos, opciones como estas, que se basan en alcanzar cifras de rendimiento, están sujetas a impuestos no como ingresos, sino a la tasa de ganancias de capital más baja . Pero Musk enfrentaría la tasa del impuesto sobre la renta debido a una regla especial: posee más del 10% de las acciones totales de Tesla.

La base imponible se calcula con base en el valor de mercado de la acción en la fecha de ejercicio, menos el precio pagado para ejercer las opciones. Al nivel del lunes, esa cantidad imponible sería de aproximadamente $ 27 mil millones, y la tasa impositiva federal máxima sobre la renta es del 37%, con otro impuesto a la inversión neta del 3.8% además de eso. Por lo tanto, hacer ejercicio le costaría a Musk casi $ 11 mil millones en la actualidad.

Musk posee 170,5 millones de acciones de Tesla, y tiene opciones para comprar otros 73,5 millones a partir de hoy, incluidas las que vencen el próximo año. Obtendrá aún más si Tesla continúa creciendo y alcanza objetivos financieros muy alcanzables.

El valor de esas acciones y opciones llega a casi U$S 300 mil millones, lo que lo convierte en la persona más rica del mundo, pero un análisis de ProPublica en junio encontró que Musk no pagó impuestos federales sobre la renta en 2018 , y en 2017 pagó solo $ 65,000.

"Tenga en cuenta que no recibo un salario en efectivo ni un bono de ninguna parte. Solo tengo acciones, por lo que la única forma de pagar impuestos personalmente es vender acciones", tuiteó Musk el sábado. En junio, tuiteó una respuesta a un tuit sobre su factura de impuestos, diciendo que "la única vez que vendo acciones de Tesla es cuando mis opciones sobre acciones vencen y no tengo otra opción".

Además Musk también puede enfrentar impuestos estatales además del proyecto de ley federal. Él movió su residencia de California a Texas , que no tiene impuestos estatales, en comparación con la tasa superior de California del 13,3%. Ha anunciado planes para trasladar también la sede de Tesla en California a Texas.

Pero podría verse afectado por al menos algunos impuestos sobre la renta del estado de California, dado que Tesla todavía tiene una importante fábrica y oficinas en California y Musk todavía pasa tiempo trabajando allí. Musk reconoció que en el tweet de junio: "Por cierto, seguiré pagando impuestos sobre la renta en California proporcionalmente a mi tiempo en el estado, que es y será significativo".

No está claro a qué llegaría el proyecto de ley fiscal estatal final, ya que California puede o no intentar gravar todos los ingresos de Musk de estas opciones que expiran, ya que casi todas las operaciones de Tesla estaban en el estado cuando se realizó la subvención original. Un impuesto sobre la renta estatal adicional del 13,3% llegaría a U$S 3,6 mil millones.

También es posible que Musk reciba opciones adicionales para comprar 2,6 millones de acciones más de esa subvención de 2012. Esas opciones podrían valer otros U$S 3 mil millones si las obtiene antes de la fecha de vencimiento de agosto de 2022.