Aseguran descubrir un método infalible para poder dormir

Respecto de la motivación para dormir más y mejor, existen diferentes y profundos estudios que indican que el sueño insuficiente hace que se acumule suciedad tóxica en su cerebro, o que la falta de sueño afecta su rendimiento en la similitud a como estar borracho, o bien la clásica reflexión de que dormir muy poco nos puede volver paranoicos .

Claro está, que la sencillez de la sabiduría antigua y la ciencia moderna coinciden en que todo lo que se necesita para dormir de manera inmediata son unos segundos y un par de pulmones.

Se sabe que la investigación sobre la necesidad de dormir lo suficiente es tan convincente como aterradora. Todo parece indicar que la razón por la que tantos profesionales ocupados no duermen la cantidad recomendada de sueño no es justamente la falta de motivación para dormir. En cambio, si no hay un bebé recién nacido o una fecha límite, se sospecha que la psicología suele ser la culpable de gran parte de la mencionada debilidad.

Así es que nos quedamos despiertos demasiado tarde porque esas horas oscuras y tranquilas después de que el jefe y los niños se callaron por la noche son las únicas que son realmente nuestras. También sucede que, tristemente, solemos acostarnos más temprano solo para escapar a una realidad que nos ahoga.

"Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol..." decía "El Flaco" Spinetta, en "Muchacha ojos de papel", allá por 1969. Ahora, lo cierto es que finalmente, conciliar el sueño a una hora razonable requerirá diferentes intervenciones en función de sus circunstancias particulares, como la higiene del sueño hasta trucos mentales para apagar y relajar a los cerebros que no pueden parar en estos tiempos de ansiedad.

Lo siguiente llega gracias al Dr. Andrew Weil, director del Centro de Medicina Integrativa de la Universidad de Arizona a través de Vogue, y todo lo que requiere son unos segundos y un par de pulmones.

Muy sencillo. El truco se conoce como el "Método 4-7-8" y, si bien sus orígenes se encuentran en las antiguas tradiciones del yoga, Weil asegura que está científicamente examinado, como aprobado.

La técnica de respiración simple trabaja para calmar el estrés activando su sistema nervioso parasimpático, también conocido como "modo de descanso y digestión".

Esto es todo lo que se debe poner en práctica, según Vogue :

Respire por la nariz y cuente hasta cuatro segundos / Aguante la respiración durante siete segundos.

Exhala durante ocho segundos, haciendo un sonido de "zumbido" con los labios fruncidos / Repite hasta cuatro veces.

Vale destacar que el método 4-7-8 se puede utilizar para eliminar el estrés y calmar su cuerpo en cualquier momento del día, no solo a la hora de acostarse. Y cuanto más consistentemente se utilice la técnica, mejor funcionará.