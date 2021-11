Informe Pincha: el plantel se entrena en City Bell de cara a la recta final del certamen

Durante este martes se llevó una jornada de doble turno en City Bell: el plantel de Estudiantes entrenó en el Country con el objetivo de no perder tiempo, tanto para Ricardo Zielinski como para sus dirigidos, luego de lo que fue el empate frente a Lanús y teniendo en cuenta que aún no hay día y horario para recibir a Huracán en 1 y 57. Cabe recordar que por las elecciones del fin de semana, aún no confirmaron cómo se jugará la fecha.

En lo futbolístico, Manuel Castro volvió a pasar por kinesiología, teniendo en cuenta que aún está con una dolencia en el tobillo izquierdo, el mismo que lo marginó y no estuvo ni siquiera en el banco ante el Granate. También se sumó a la enfermería Gustavo Del Prete, con una sobrecarga muscular, pero nada grave ni para preocuparse, al menos por el tiempo que aún falta para jugar el siguiente choque.

Cabe resaltar que se viene una seguidilla importante de partidos para el Pincha ya que luego de recibir a Huracán, viajará entre semana a Mendoza para jugar con Godoy Cruz y luego ante Vélez de local. Después de esto tendrá nada más y nada menos que el clásico ante Gimnasia y cerrará en su casa con Aldosivi, pensando en sumar la mayor cantidad de puntos para lograr el objetivo de clasificar a la Libertadores, o en su defecto, mantenerse en la Sudamericana.