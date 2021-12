VIDEO.- Enzo Noce palpitó el clásico platense y llenó de elogios a Rodrigo Rey

Enzo Leonardo Noce, uno de los arqueros más emblemáticos de la historia albiazul, donde protagonizó grandes campañas en los equipos de Carlos Timoteo Griguol, visitó la redacción de EL DIA en la semana "clásica", que tendrá el partido entre Gimnasia y Estudiantes el domingo a las 17 horas en el Juan Carmelo Zerillo.

El ex guardameta del Lobo, en donde se formó además como jugador en sus divisiones juveniles, regresó nuevamente a la institución y esta vez para ser el encargado de conducir a la categoría 2009 en el fútbol infantil, con Leonardo Trinchín como principal colaborador.

"Al haber estado mucho tiempo en el Club, como hincha te agarra un cosquilleo. Como ex jugador, pienso en estar más tranquilo", reveló en referencia a cómo vive los días previos al choque que paralizará la Ciudad.

En tanto a la hora de elegir un clásico, Noce reveló: "Me quedo con todos, me ha tocado ganar, perder y empatar. Por suerte ganamos mucho más de lo que nos ha tocado perder. Pero si debo detenerme en uno, me quedó con el que se jugó en la Copa Centenario, por lo que significó. El torneo arrancaba con el clásico, uno de los dos quedaba afuera. Eso fue muy lindo, se vivía desde un mes de antes", señaló.

Y añadió: "En un fútbol de antes no había tantas redes sociales y se centraba en ir a la cancha y vivirlo con todo el folclore".

Sus elogios a Rodrigo Rey

"Es un buen arquero. Lo conozco desde chico, cuando estaba en River. Era uno de los grandes proyectos que había dado el semillero de River, pasa que no llegó a meterse porque estaba Chichizola y él arrancó para otro lado", contó.

"Rindió siempre a donde fue, y en Gimnasia ha rendido muy bien. En Talleres lo vi en vivo y tuvo varias apariciones muy buenas, que fueron claves", expresó.

Cómo ve al equipo de Gorosito

"Yo lo vi muy bien con Talleres, me sorprendió, tuvo este trapió luego con Argentinos por la rotación. Yo creo que Gorosito junto a su cuerpo técnico es jerarquía. y le ha encontrado una linda vuelta al equipo, no solo juega bien, marca bien, ha crecido mucho", culminó.

La entrevista completa la podés ver y escuchar en el video principal