VIDEO.- Palpitando el clásico: la palabra de Ricardo Kuzemka, ex mediocampista de Gimnasia

En el marco de las entrevistas que viene realizando EL DIA, en la previa del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes que se jugará el domingo 17 horas en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en esta oportunidad visitó la redacción Ricardo Daniel Kuzemka, aquel recordado y querido mediocampista que lograra el ascenso con el Lobo en 1984, y que defendiera la camiseta albiazul también en los duelos ante el Pincha.

Kuzemka, que también supo dirigir al Tripero en Primera división -de forma interina-, actualmente se encuentra sin Club pero "con muchas ganas" de volver al ruedo. Cabe recordar además que dirigió Defensores de Cambaceres y logró el ascenso con Guillermo Brown de Madryn a la B Nacional en el año 2015.

Consultado por este medio, el ex jugador albiazul eligió un momento vivido dentro de Gimnasia. "El momento es el ascenso en el 84, luego la transformación del 85 y los buenos años que vinieron luego. Para nosotros empieza a cambiar todo, eso nos dio la posibilidad de jugar partidos importantes, no sólo contra Estudiantes, sino Boca, River. Recuerdo que justamente River vino con el Beto Alonso al Bosque, tener que enfrentarlo, te cambiaba todo", reveló.

En cuanto a un clásico, Kuzemka se refirió al del año 86, en el que el Lobo se impuso 2 a 1 de local. "Recuerdo mucho el clásico del año 86, donde Gimnasia ganó 2 a 1. Habíamos perdido el que se jugó en cancha de ellos, y era un clásico que se volvió a revivir. Los dos lo queríamos ganar, podría haber sido para cualquiera, la fortuna fue para Estudiantes, Por suerte la revancha en casa se nos pudo dar", contó.

Por último detalló su mirada del fútbol en la actualidad: "Recuerdo que el 'Viejo' Griguol, con quien tuve la suerte de trabajar, siempre decía que un jugador sin personalidad no podía jugar, y la personalidad te la da la cabeza, la seguridad. Por eso aquel que no está seguro sabiendo que juega cosas importantes, por más que estés 10 puntos en lo físico, no vas a poder rendir".

La entrevista completa se puede ver y escuchar en el video principal