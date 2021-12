Tremenda respuesta de una menor que llevó a una beba a vacunar: "La mamá soy yo, mi hermano me violó"

Un caso de abuso sexual a una adolescente de 13 años por parte de su hermano salió a la luz en los últimos días y provocó conmoción en la zona de la la localidad bonaerense de Merlo. La víctima es una joven que tuvo la valentía de contar que su hermano por parte de madre abusó sexualmente de ella dos veces y que a raíz de la última violación, ocurrida a mediado de 2017, tuvo que dar a luz a una beba al año siguiente.

Los hechos comenzaron a conocerse en agosto de 2018, cuando la adolescente concurrió a una salida con la chiquita, con apenas 5 meses de vida, para que le aplicaran una vacuna. Allí una enfermera la vio angustiada y le preguntó quién era la madre de la niña, a lo que la joven respondió "yo". Luego le preguntó por qué se sentía mal, ya que no la veía bien. La joven, cuya identidad se encuentra bajo reserva, contó que había sido violada por su hermano.

La confianza y contención que logró crear la enfermera fue clave para que la chica contara su situación. Tras ello, la enfermera se contactó con una trabajadora social del municipio, y desde allí a su vez se pidió abordar el caso con una psicóloga. Posteriormente, se procedió a realizar la denuncia correspondiente.

Otro dato aberrante en torno al caso es que el acusado abusó de su víctima cuando tenía 11 años. Ese hecho ocurrió en un momento en que ella estaba bajo su cuidado en una casa de Pontevedra. En tanto que a causa de la segunda violación, en 2017, la chica quedó embarazada y dio a luz el 28 de marzo de 2018.

Pero luego de la confesión, el calvario de la víctima se agudizó. Si bien ella continuó en su vivienda familiar, no tuvo apoyo de su entorno más que reproches, indiferencia y ataques de familiares y vínculos cercanos. Según trascendió, le reprocharon por acusar a su hermano y hasta la señalaron que ella lo había provocado.

La profesional que le brindó tratamiento terapéutico, la psicóloga Victoria Martin, expresó al portal Primer Plano que "ella llegó, siempre con su beba, por una derivación. Yo la veía muy abatida, como que no quería hablar. Entonces, luego de algunas sesiones le recomendé que no vuelva, por que evidentemente ese no era su tiempo para hablar conmigo. Y le que dije que cuando me necesite me busque que iba a estar a su disposición. Nueve meses después se contactó y comenzamos un vinculo que persiste hasta hoy".

Mientras tanto, la causa prosiguió bajo investigación de la UFI Nº10 de Morón, a cargo de la fiscal Paula Hondeville. Asimismo tomó intervención el Juzgado de Garantías Nº 3 presidido por el juez Ricardo Fraga, quien dio aval para la detención del acusado.

En principio no se pudo dar con el sospechoso, por lo que se solicitó participación de la división de Asuntos Especiales de la Policía, que permitió acelerar los procedimientos. Así fue que el sujeto fue encontrado en una obra en construcción de la localidad de Tigre, en donde desempeñaba tareas laborales. Se lo aprehendió y quedó detenido. Según se informó, "no opuso resistencia".

El cargo que afronta el sujeto es "abuso sexual con acceso carnal agravado" por haber sido cometido contra una menor de 13 años aprovechando la situación de convivencia preexistente. Por el lado de la chica y su hija, buscan un hogar de tránsito, para no tener que ir a una institución de régimen cerrado ni tampoco a su casa en donde sufrió el rechazo de la familia.

El caso tramita en el Juzgado de Familia Nº 8, en donde se aguardan novedades de un lugar para que pueda ser habitado por la víctima y su hija.