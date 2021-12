El peor final: encontraron muerta a la vecina de Villa Elisa desaparecida

Hace una semana que buscaban a Gerónima Vergara, una vecina de Villa Elisa de 68 años que padecía demencia senil. Y hoy llegó la peor noticia: la encontraron muerta.

La policía había hecho varios rastrillajes con el objetivo de hallarla sana y a salvo, pero hoy se toparon con su cuerpo sin vida en 187 y 420. Los primeros informes indican que no tenía signos de violencia, aunque la Justicia tomará intervención en el caso.

El pasado viernes EL DIA publicó el desesperado relato de sus familiares ya que no sabían nada de ella desde hacía 24 horas. Belén, una de las hijas, contaba que ya habían radicado la denuncia policial y que estaban preocupados porque su madre padece demencia senil, por lo que "es como un chico, se pierde y no sabe a donde está. Además no ve bien".

Si bien había advertido que no era normal que desaparezca, recordó que hace dos años "pasó lo mismo y la encontramos cuatro días después en Brandsen". Es por eso que tenían la esperanza que esta vez la historia termine de la misma manera, peor no fue así.

A Gerónima se la había visto por última vez el jueves 2 a las 13 en la zona de Arana y Centenario. Según contó Belén, "un muchacho llamó a mi hermana porque la había visto pero cuando fue ya no estaba". Al momento de la desaparición vestía pantalón negro de lanilla y una remera floreada.