Cristina y Lula se reunieron con sindicalistas y referentes de la Cámpora

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el expresidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, compartieron hoy en la localidad bonaerense de Mercedes una reunión con dirigentes sindicales y referentes de la agrupación kirchnerista, La Cámpora, en la que se evaluó el futuro de la región.



En el marco del encuentro Cristina Fernández le obsequió a Lula un retrato con la imagen de Eva Perón, autoría de la artista argentina Marina Olmi.



"Con Lula en Mercedes. Se lleva a Brasil esta hermosa Evita que le regalé, de la compañera y gran artista argentina Marina Olmi", escribió Cristina Fernández en la red social Twitter, mensaje que acompaño con una imagen del encuentro que ambos compartieron hoy con dirigentes sindicales e integrantes de La Cámpora en esa localidad bonaerense.



En la reunión se habló del futuro de la región y del acto que ayer encabezaron el presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta, en la Plaza de Mayo, en el marco de la conmemoración por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, del que también participaron Lula y el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, dijeron a Télam fuentes que participaron del encuentro.



En Mercedes estuvieron además de Lula y Cristina, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; el líder de La Cámpora y titular del bloque de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner; el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional Sergio Palazzo, el referente social Juan Grabois y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.



Asistieron, además, el también dirigente de La Cámpora y ministro del Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque; las titulares de la Anses, Fernanda Raverta, y del PAMI, Luana Volnovich; el gremialista Pablo Moyano, miembro del triunvirato de la CGT, el senador nacional Mariano Recalde, y el sindicalista Víctor Santamaría, entre otros.



Lula llegó a la Argentina para participar ayer de los festejos oficiales en conmemoración el Día de la Democracia y los Derechos Humanos y el acto que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezaron en la Plaza de Mayo.



Durante el acto, que mostró un gesto de unidad regional, Cristina Fernández apoyó un posible retorno de Lula a la Presidencia de Brasil, de cara a las elecciones de 2022 en ese país.



La vicepresidenta expresó su deseo de que el líder del PT "vuelva a ser presidente" y añadió que "no lo necesitamos nosotros, lo necesitan millones de brasileños que quieren sentirse incluidos", tras lo cual la multitud coreó al unísono, copiando una de las consignas más cantadas por el kirchnerismo en tiempos del gobierno de Mauricio Macri: "Lula va a volver, va a volver".



"Mire compañero, no es que pronostique nada, pero cada vez que cantaron eso no se equivocaron", se rio entonces la Vicepresidenta.



Esta mañana, Da Silva junto a José Pepe Mujica compartieron un encuentro con dirigentes gremiales de la CGT en la histórica sede porteña de la calle Azopardo, donde se convocó a la unidad de los países y hubo críticas a las gestiones de Jair Bolsonaro y Mauricio Macri.