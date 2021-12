Insólito: Ed Sheeran debió pedirle disculpas a Antonela Roccuzzo ¿qué pasó?

Un insólito hecho se robó el protagonismo del espectáculo internacional recientemente. Se trata de un pedido de disculpas público por parte de Ed Sheeran hacia Antonela Roccuzzo que desconcertó a todo el mundo.

A través de un vídeo de algunos segundos, el cantante británico le pide perdón a la esposa de Lionel Messi por un hecho que ocurrió tiempo atrás. Sin contexto de lo ocurrido, la curiosidad le ganó la pulseada a los usuarios de internet, que convirtieron en tendencia sus nombres.

Durante una entrevista del artista con la ex Casi Ángeles, Dakyta, la esposa del delantero argentino recibió un pedido de disculpas por no haberse visto en el encuentro entre él y su marido. Es públicamente conocido que la rosarina es fanática de Sheeran y no tuvo el placer de conocerlo cuando fue a la cancha del PSG.

Dentro del video, el cantante británico la invita a su show en el próximo verano, que se llevará a cabo en el Stade de France. Eso no fue todo ya que, además de invitarla con todos los lujos, le regalará un disco de vinilo firmado personalmente.

Tiempo atrás, Sheeran viajó al Parque de los Príncipes para ver el partido entre el Paris Saint Germain y el Manchester City por la Champions League. Fanático del fútbol como muchos ingleses, pidió conocer a Lionel Messi y se sacaron una fotografía que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Cuando la imagen llegó a las cuentas oficiales de los dos personajes públicos, amigas de Antonela Roccuzzo no tardaron en comentar el posteo. Bromeando con la mala suerte de la rosarina, mencionaron que la mayor fanática del cantante no pudo conocerlo, pese a estar tan cerca.