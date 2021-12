Terror en dos entraderas: la Zona Norte, cada vez peor

La Zona Norte volvió a convertirse en uno de los sectores más calientes de la Ciudad en lo que respecta a inseguridad. Los fantasmas de las entraderas, los robos a mano armada en comercios y hasta los pequeños arrebatos en la vía pública, han vuelto a rondar sectores como City Bell, Arturo Seguí, Gonnet, Villa Elisa y Gorina configurando un escenario de preocupación entre los frentistas.

La situación se había vuelto insostenible durante fines del año pasado y mediados del corriente, a tal punto que los vecinos decidieron en aquel momento volcarse a las calles para exigir que sus barrios “dejen de ser tierra de nadie”. Bajo la consigna “#AcáNo”, se realizaron incontables marchas por calle Cantilo con demandas de seguridad. Y, de alguna manera, esas movidas consiguieron reducir el nivel de delitos. Pero ahora, la inseguridad volvió a instalarse.

Así lo demuestran dos episodios que tuvieron lugar el sábado por la noche en Villa Elisa y en City Bell. En situaciones casi calcadas, las víctimas fueron sorprendidas en la comodidad de su hogar por individuos armados y con el rostro cubierto que se llevaron cuantiosos botines de manera violenta.

En orden cronológico, el primer atraco ocurrió en 418 y 135, cuando dos familias compartían una comida. La reunión, que tenía como leit motiv despedir el año, se transformó en una verdadera pesadilla para los presentes. Todo había transcurrido de forma normal durante la cena y nada hacía pensar que iban a terminar la noche maniatados y golpeados. De hecho hasta el clima estaba oficiando de aliado de lo que prometía ser una velada memorable.

Cerca de las 22.30, dos individuos encapuchados rompieron la sensación de tranquilidad y transformaron el lugar en una habitación del terror. Después de saltar un portón, los sujetos se dirigieron directo al fondo, en donde se encontraban las familias compartiendo la sobremesa.

“De pronto vimos entrar a dos hombres. Tenían puesto gorra y barbijo así que no le pudimos ver la cara. De todas maneras, ni tiempo nos dieron para notar algún rasgo particular. En pocos segundos nos obligaron a ponernos boca abajo en el suelo. Y no sólo eso. Nos comenzaron a amenazar que nos dispararían si nos atrevíamos a levantar la cabeza. A mi amiga, que tuvo la intención de ver cómo estaba su hijo pequeño que estaba durmiendo le golpearon la cabeza contra el piso”, señaló la damnificada en diálogo con EL DIA.

“Venimos a buscar la plata. Sabemos que tenés mucha plata. Nos dieron el dato. Así que decinos dónde está o te boleteamos”, fue el mensaje que el ladrón le lanzó al dueño de casa antes de pegarle un fuerte culatazo, para amedrentar aún más a los allí reunidos. Una y otra vez, el matrimonio les aseguró que no tenían dinero en su casa. Pero los malvivientes no creyeron y decidieron iniciar ellos mismos la búsqueda de la “plata grande” con la amenaza de que si la llegaban a encontrar la pareja “la iba a pasar muy mal”.

Al parecer, los ladrones siempre tuvieron la certeza de que iban a permanecer por varios minutos en la morada. Estaban convencidos de que iban a escaparse con una fuerte suma en su poder, aunque su búsqueda les demandara toda la noche. Como el robo ahora iba a demorar más, consideraron que las amenazas no iban a resultar suficientes para mantener inhabilitadas a las víctimas de cualquier posibilidad de escape o defensa. Fue así que cortaron los cables de varios electrodomésticos y con ellos ataron los pies y las manos de ambas familias, excepto de un pequeño que dormía en un sillón.

Por estas calles llegó el ladrón a la casa de City Bell / Roberto Acosta

Con los dueños de casa inmovilizados por completo, se pusieron a registrar la casa a sus anchas por espacio de una hora y media. Así lograron reunir un botín compuesto por 500 dólares, relojes de diferente valor, joyas, celulares y el rodado de la familia. “Incluso se llevaron algunas cervezas que teníamos en la heladera. También tomaron algunas cuando estaban registrando la casa. Fue el momento más terrible porque pensé ‘si ya están violentos, con el alcohol quizás la situación se pueda tornar más pesada’”, rememoró la víctima.

Pero el momento más tenso ocurrió cuando estaban por abandonar la propiedad. Siempre a decir de la víctima, inconformes con lo que habían “recaudado” comenzaron a hablar entre ellos sobre la posibilidad de “sacar a pasear por los cajeros” al dueño de casa y a su amigo. Incluso llegaron a apuntarle al niño que dormía para obligar a los dos hombres a que se subieran al auto. Pero, finalmente, quizás acorralados por el tiempo, decidieron abandonar la escena.

Minutos más tarde, cuando el vendaval pasó, la familia pudo desatar algunos nudos y así dieron aviso al 911. “La policía me reconoció que la zona se encuentra muy complicada en materia de seguridad”, dijo el propietario.

ATRACO EN CITY BELL

En tanto, casi en forma simultánea, una familia de City Bell vivió un trance similar. A diferencia del hecho que tuvo lugar en Villa Elisa, en este suceso, ocurrido en 23 bis y 452, actuó un sólo individuo.

Fuentes policiales indicaron que el sospechoso saltó un portón y luego se dirigió a un garaje en donde se topó con una empleada doméstica con la que forcejeó y a la que terminó reduciendo. Luego procedió a atar de pies y manos a la trabajadora, y finalmente se dirigió a la habitación en la que se encontraban los dueños. El intruso exigió a ambos que entregaran sus objetos personales y de este modo, logró apoderarse de $6.000, u$s1200, una notebook y un celular. Finalmente, tomó unas llaves y abandonó la casa por la puerta principal.