Los taxistas, con barrios y horarios “prohibidos”

Asaltos, amenazas, golpes y hasta ataques con armas blancas. Los taxistas de la Región volvieron a convertirse en potenciales blancos para los delincuentes que no escatiman en violencia a la hora de cumplir con su objetivo.

El hecho que tuvo lugar el sábado por la tarde en El Carmen, en donde un conductor resultó apuñalado por dos individuos que se apoderaron de la recaudación, volvió a encender alarmas entre los trabajadores que aseguran sentirse “desprotegidos y abandonados” ante el crecimiento de la inseguridad tanto en La Plata como en Berisso y Ensenada.

Lo acontecido el sábado en 92 y 126, hecho por el que la víctima se encuentra luchando por su vida en el Hospital Rossi, se suma a dos recientes episodios que tuvieron lugar a fines de octubre en Ensenada y que también estuvieron cargados de violencia. En uno de ellos hubo golpes con la culata de un arma y hasta simulacro de ejecución mientras que en el restante le propinaron una fuerte golpiza.

Es por ello que, en las últimas horas, desde el sector se mostraron muy preocupados por la situación y tienen acordada una reunión para abordar la problemática.

Juan Carlos Berón, secretario general del Sindicato de Conductores de Taxi, destacó en diálogo con EL DIA que “el tema de la inseguridad es cada vez más terrible a punto tal que de noche ya no se puede trabajar”. Lo mencionado por el dirigente gremial es un tema sobre el que se viene hablando desde hace varias semanas. De hecho se viene indicando que, producto de esta situación de desamparo ante los robos, se ha reducido el nivel de unidades en horarios nocturnos. “Entre las 22 y las 6 de la mañana solo circulan entre uno y dos centenares de coches”, aseguran.

En este sentido, Berón explica que “casi nadie está saliendo” pese a que está habiendo un poco más de movimiento en las calles. “Hace un mes levantó el trabajo, pero la mayoría se resiste a salir de noche porque andan muchos chorros”, analizó. “Para un chofer de taxi, que le saquen lo poco que hizo en el día, es un montón”, reflexionó.

Sobre los ladrones, el dirigente indicó que es muy difícil reconocerlos a simple vista ya que la mayoría suelen andar “bien vestidos”. Con respecto a la modalidad, precisó que “gran parte de los asaltos son violentos. Los tipos quieren ponerte fuera de combate, hacerte daño para poder escapar y que no los agarren”.

Al referirse a las zonas de la Región en las que se considera que ocurren más robos, Berón apuntó que se torna “más difícil cuando salís del casco urbano”. “Los barrios a los que la mayoría de los taxistas no entramos son El Mercadito, La Favela, Villa Catella, Altos de San Lorenzo. Ahí los compañeros saben que si te metiste, sos carne de cañón. Si no te roba el pasajero, te roban cuando volvés. Cada vez peor. Yo he intentado hablar con gente del Ministerio (de Seguridad), pero no te dan ni bolilla. Sinceramente, no les importa nada” remarcó al tiempo que pidió “operativos en las salidas del casco urbano para mejorar.