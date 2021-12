Cruces por la inflación: en el debate del Presupuesto 2022

Con varios cruces con la oposición, que lo acusó de subestimar los números de la inflación y de haber bajado el gasto en base a un ajuste en las jubilaciones, el ministro Martín Guzmán (Economía) presentó el proyecto de Presupuesto 2022 en Diputados. Pese al pedido de Juntos por el Cambio para postergar una semana el debate, el gobierno confía en poder avanzar en su tratamiento y llevar la iniciativa al recinto el próximo jueves para poder darle media sanción.

El texto prevé para el año próximo un crecimiento de la actividad del 4 por ciento, una inflación del 33 por ciento con un dólar oficial en $131,1; y puntualizó que durante el corriente período se logró reducir el gasto primario del 6,4 por ciento del PBI al 3,5 por ciento. Ese recorte fue interpretado por la diputada de izquierda Miryam Bregman como la prueba “del ajuste que le hizo perder millones de votos al gobierno” en las últimas elecciones parlamentarias, en una de las tantas acaloradas intervenciones de la comisión de Presupuesto y Hacienda que sesionó ayer por la tarde en el edificio Anexo de la Cámara baja.

Momentos tensos

Guzmán estuvo ladeado por el titular de la comisión, el diputado oficialista Carlos Heller, que ofició como anfitrión y timonel de la sesión. No dudó en cortar el micrófono al legislador Gerardo Millman (PRO) cuando éste preguntó a los funcionarios presentes cuánto dinero había costado el acto del último viernes por el Día de la Democracia y si algún organismo de DDHH se había “beneficiado” con contratos o algún tipo de adjudicación por parte del estado.

Otro momento “caliente” fue cuando el “lilito” Juan Manuel López (CC), se trenzó con las autoridades del bloque del Frente de Todos al cuestionar los dichos de Cristina Kirchner sobre el acuerdo con el FMI en la celebración del último viernes. Cuando le recordaron la deuda de casi U$S 44 mil millones que tomó Cambiemos, se defendió a los gritos diciendo que “nos hacemos responsables todos y no estamos cantando y bailando”, en elíptica referencia a la actitud de la Vicepresidenta en el escenario montado en plaza de Mayo. “Si la señora se quiere aislar (de las negociaciones con el Fondo) mejor”, cerró.

Lo cierto es que Guzmán defendió el proyecto y argumentó que el porcentaje de IPC estimado es bajo porque fue proyectado en septiembre pasado y no tuvo en cuenta la aceleración inflacionaria del último trimestre. Optimista, remarcó que “es un objetivo central de la política económica atacar el proceso inflacionario” y casi en el cierre de su exposición introductoria, el ministro recurrió a filminas.

Por la ausencia del mediático Javier Milei, José Luis Espert llevó la voz cantante de los “libertarios” y consignó que “debería ser una causa nacional” que “en Argentina desaparezca urgente el déficit fiscal. La gente no da más de pagar impuestos, el sector privado no da más”.A diferencia de la opinión de sus pares de izquierda y de JxC, el economista ironizó que “hay un Estado presente para llenarlo de amigos del poder, de ñoquis, de tranzas y de chantas en muchos casos” al tiempo que indicó que “el ajuste del gasto público que tiene este presupuesto es hasta ahora un gran tarifazo. El resto, no hay ningún ajuste”. El platense Martín Tetaz, de Renovación Radical, aportó que en los últimos dos años se incrementó la planta estatal en 105 mil agentes. También cuestionó la subestimación de los números de inflación para el año próximo.

Después de tres meses que llegó al Congreso, el oficialismo apura ahora su tratamiento

También se vivieron otros momentos de tensión como cuando el ex ministro de Educación macrista, Alejandro Finocchiaro, se cruzó con Heller al pedir una intervención para defender su gestión por las denuncias que había recibido por parte de integrantes del bloque oficialista.

El diputado porteño y ex ministro de Economía de la Alianza, Ricardo López Murphy, quién le recordó a Guzmán que también estudió en la Universidad de La Plata, dio a entender que el oficialismo va a buscar aprobar el proyecto “casi sobre tablas” –cuando se presenta directamente en el recinto- y consideró que esta maniobra “no sirve para nada y me parece un error enorme incluso para lo que planteó el ministro de dar un debate inteligente”.

Sorprendió, con todo, al cerrar su participación con una chicana al kirchnerismo: “ministro Guzmán, si quiere saber cómo combatir los paraísos fiscales le recomiendo que vea las maniobras del ex secretario de Néstor Kirchner. Ahí va a aprender mucho sobre evasión y corrupción”.

Según trascendió, la oposición finalmente daría quórum para debatir el proyecto en el recinto el próximo jueves. Hoy seguirá sesionando la comisión, con la presencia de ministros como Gabiel Katopodis (Obras Públicas) y mañana se daría dictamen.