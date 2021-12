Tras un operativo en La Plata, Anmat prohibió un aceite de oliva por ser "ilegal"

Documentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica publicó hoy en el Boletín Oficial la prohibición de comercializar un aceite por calificarlo de "ilegal", luego de realizar un operativo en un comercio de La Plata. A través de la disposición 9137/2021, anula la elaboración, fraccionamiento y venta en todo el territorio nacional del producto: “Aceite de Oliva Virgen Extra”, variedad Clásico, marca: Nucete, Elaborado y fraccionado por RNE Nº 025-18000699 – San Juan- Argentina. Para Agro Aceitunera S.A RNE N° 12000041, RNPA N° 18.008914 Espectación F de Avila S/N- Aimogasta- La Rioja- Argentina, Lote C5-205612 - Vto. DIC – 2022″, en botella del 500 ml. El motivo es que carece de registros y está falsamente rotulado al utilizar registros de un establecimiento y producto pertenecientes a Agro Aceitunera SA, por lo que resulta ilegal.

Además el organismo explica que las acciones se iniciaron por una denuncia recibida por parte de la firma Agro Aceitunera S.A, en el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), en relación a la comercialización que no cumple la normativa vigente. Es por eso que el Departamento de Inspección Sanitaria del INAL, realizó una inspección en el establecimiento Supermercado Zhang Hua de nuestra ciudad, ubicado en Camino Centenario al 2938 de Gonnet, donde verificó la venta y tomó muestra oficial de una unidad por triplicado para su análisis. En tanto, dejó 21 botellas de aceite intervenidas hasta tanto la autoridad sanitaria se expidiera acerca del tema.

Por otro lado se le pidió al establecimiento factura de compra u otra documentación a fin de identificar el origen otorgando un plazo de 72 horas a los efectos de remitir al INAL la mencionada evidencia solicitada. Posteriormente se solicitó a la firma Agro Aceitunera SA informar sobre las características de identificación del producto genuino, su envase y rotulación.

Una vez que se revisó la documentación se constataron elementos y características diferentes entre ambos. El cortante de la etiqueta utilizada en el falso es recto, mientras que en el genuino se puede observar el saliente del logo; el capuchón que protege la tapa de la botella en el falsificado está pegado como una etiqueta y no protege la tapa, mientras que el del aceite genuino cubre la tapa y es metálico. Por último, la tapa del falsificado es de plástico y la del original metálica. Frente a esta situación, la firma informó que el número de lote (C5-205612) no coincide con ninguno de los lotes producidos por Agro Aceitunera S.A. y no se corresponde al tipo de fechado que utiliza la empresa, y aportó la evidencia respecto a la identificación y loteo utilizado en el establecimiento elaborador.

Debido a ello se lo consideró “un producto falsificado, por carecer de registros y por estar falsamente etiquetado al consignar en su rótulo los registros de establecimiento y producto pertenecientes a la razón social Agro Aceitunera SA, marca Nucete, resultando ser un producto ilegal”. Además, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio nacional. El documento concluye que, a fin de proteger la salud de los ciudadanos, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del INAL recomienda prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización del citado alimento.