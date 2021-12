La curva del Covid en La Plata: los casos subieron 70% en una semana y hay 18% de positividad

Una larga cola de vecinos que concurrieron a hisoparse por el Covid-19 causó sorpresa en la mañana de este jueves en el Hospital San Martín de La Plata, en donde aseguran que esta semana fue aumentando progresivamente la asistencia por testeos. En ese marco, un vecino que se acercó al edificio de 1 y 71 indicó que se demoró más de dos horas en la fila hasta hisoparse. Por su parte, la Sala de Situación de la Provincia arrojó, en sintonía con las advertencias de autoridades nacionales y provinciales, un aumento de testeos en lo que va de diciembre y reflejó, además, un incremento de la positividad. Conforme los datos oficiales, este cuadro de nuestra ciudad se produce en un contexto de aumento de contagios en el orden del 74 por ciento en la relación entre esta semana y la anterior.

"Nos sorprendimos porque en la fila para hisopados dentro del Hospital San Martín había más de 60 personas esta mañana", comentó Walter, un vecino que además se quejó porque "hace uno venía a cualquier hora y se podía hisopar, pero ahora, en cambio está el horario restringido que es de 9.30 a 16".

"Empecé a hacer la cola a las 7, pensando que me iban a atender, pero son las 9.30 y todavía estoy acá. Hay mucha gente", describió el hombre en la mañana del jueves.

"Empecé con temperatura ayer a la tarde. Mi médico de cabecera no me atendió y me pidió que me hiciera el hisopado. Tengo la dos dosis de la vacuna contra el coronavirus", expresó el vecino.

En un seguimiento diario de los datos públicos de Sala de Situación de la Provincia de Buenos Aires, se indicó que en las últimas 48 horas se detectaron en La Plata 271 casos de Covid. En tanto, en ese tiempo, la positividad se elevó al 18 por ciento en relación con los 1453 testeos realizados.

En comparación, el pasado 11 se detectaron 196 casos de Covid sobre un total de 1555; en ese sentido la positividad fue de 12,6 por ciento. En tanto que el 8 de diciembre se anotaron 101 casos positivos con unos 686 hisopados; lo que implicó una positividad de 14,7 por ciento.

En la comparativa semanal, hasta el 8 de diciembre se detectaron 326 positivos. La cifra se elevó en la semana que cerró ayer 15 de diciembre con 568 nuevos casos de Covid. En ese sentido, el incremento de una semana a otra es de 74,2 por ciento.

Desde la Región Sanitaria XI se informó que "efectivamente hay una aumento de la demanda se hisopados, lo que se refleja en el aumento general de casos y también por la demanda de viajes".

En concreto, se precisó que en nosocomios situados en La Plata hubo aumentos de hisopados en el orden del 50 y 60 por ciento.

"La vacunación venimos con mucha búsqueda activa. Esta semana realizamos operativos territoriales todos los días y desde el domingo hasta el jueves seguiremos con operativos de vacunación en la puerta de Carrefour vacunando con primera y segundas dosis libre. La idea es que antes del otoño podamos vacunar a todos los que les faltan dosis, en tanto que los vacunatorios están aplicando lo que es tercera dosis", se indicó.

Asimismo, los especialistas coincidieron en recordar a la población que se deben mantener los cuidados esenciales de higiene, como lavado de manos, uso de barbijos, alcohol y distancia social para evitar los contagios, en especial en estos días de diciembre donde suelen generarse reuniones para despedir el año.

En Buenos Aires, donde desde ayer hubo 1.881 casos positivos nuevos, el gobernador Axel Kicillof anunció hoy el envío de “803.278 turnos para dosis de refuerzo” de las vacunas y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, recordó que quienes tengan que iniciar la vacunación o recibir la segunda aplicación pueden “hacerlo de manera libre, sin turno ni registro previo en cualquier vacunatorio bonaerense”.