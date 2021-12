VIDEO. Trabajadores de sanatorio platense realizan paro de 48 horas "por falta de pago de sueldos"

Trabajadores del Sanatorio Argentino de La Plata, situado en 56 entre 12 y 13, iniciaron hoy un plan de lucha por falta de pago de los salarios. En este marco, dieron inicio a un paro de 48 horas para visibilizar su situación y exigir a las autoridades del centro médico "que abone lo adeudado".

"Desde hace meses que nos pagan en forma fraccionada y con mucho retraso pero este mes no dicen que no hay dinero para los sueldos", subrayó una enfermera en medio de la desesperación de los empleados ante el advenimiento de las fiestas de fin de año.

"Nos pagan el sueldo de 10 mil ó 20 mil pesos a fin de mes. Ahora estamos a 15 de diciembre, y la comisión directiva del Sanatorio dice que no tienen plata. Entonces, como trabajadores, decidimos tomar la medida de fuerza por 48 horas.

"Muchos compañeros renunciaron a su trabajo. No tenemos seguridad, no hay personal. Es insostenible que esto continúe sucediendo y no nos estén pagando. No tenemos dinero para ir a trabajar, para pagar la Sube, para pagar el alquiler...", lamentó.

Y agregó: "No sólo venimos acumulando deudas de nuestros alquileres, tarjetas y otros gastos. Así es muy difícil".

"Sostener esta situación en la espalda de los trabajadores es insoportable. La gente llora, dice que no puede más. Es muy triste esta situación", dijo.

A su vez, sostuvo que "tuvimos una asamblea en la que vinieron directivos y el contador del Sanatorio. La respuesta de ellos es que, como IOMA no paga, no tiene para pagar. Dicen que los bancos no le dan créditos. Entonces nos pagan".

Por otro lado, reclaman por vacaciones adeudadas y por el aguinaldo que, a esta altura, sostienen, "no se sabe qué va a pasar".

"Es por este motivo que decidimos tomar esta medida de fuerza que se extenderá por 48 horas".

En diálogo con EL DIA, desde el sanatorio informaron esta mañana que "estamos cancelando los sueldos en este momento. Necesitamos resolver la situación cuanto antes".

La medida, que fue notificada al ministerio de Trabajo, fue aprobada por “unanimidad en asamblea” y el atraso perjudica a casi 300 trabajadores que “temen tampoco reciban esta semana el pago del medio aguinaldo, explicaron los representantes de ATSA-La Plata en el sanatorio.

Por la medida se mantienen guardias mínimas para asistir a los pacientes internados y garantizar la atención de urgencias. No están funcionando los consultorios externos ni se realizan las cirugías programadas. “A las 14, los compañeros llevarán adelante una asamblea para determinar los pasos a seguir si no reciben una respuesta concreta” aseguró el secretario gremial del gremio de la sanidad, Alfredo Villacorta.