Buscan desinflar la dura disputa en el radicalismo

En plena cuenta regresiva para el viernes cuando deben elegirse las nuevas autoridades del partido, dirigentes del radicalismo ensayan una movida de último minuto en busca de la unidad. La idea es liderada por el presidente saliente Alfredo Cornejo y busca evitar que escale la disputa abierta entre Gerardo Morales y Martín Lousteau.

Morales aspira a conducir el Comité Nacional de la UCR y Lousteau, si bien viene amagando con darle la pelea, aún no formalizó su postulación.

La disputa viene precedida por una durísima polémica producto de la decisión de Lousteau de impulsar la ruptura de los bloques legislativos en rechazo a la postura mayoritaria de impulsar como titular en Diputados al cordobés Mario Negri. El senador porteño pretendía que ese cargo recayera en Rodrigo De Loredo, otro cordobés que derrotó a Negri en las PASO.

Gerardo Morales

La pelea se traslada también al resto de Juntos por el Cambio, porque ambos sectores se acusan de estar “jugando” para diferentes líneas del PRO. A Lousteau, impulsor de Evolución Radical, lo acusan tener un acuerdo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y a Morales, que trabaja para ser el candidato a vicepresidente o de Mauricio Macri o de Patricia Bullrich.

Cornejo ya intentó un acercamiento entre Morales y Lousteau cuando se produjo la ruptura del bloque radical. El resultado no fue nada bueno: ambos dirigentes casi terminan a las trompadas.

“Hay que encontrar un punto intermedio entre lo que todos quieren, pero hay que entender y sacarle dramatismo y esto es una elección en donde habrá una mayoría que conducirá y una minoría que acompañará”, decían ayer fuentes partidarias.

Martin Lousteau

Pese a los intentos por bajar los decibeles de la pelea, el sector que responde a Morales anticipa que asumirá la conducción de la UCR porque cuenta con 60 de los 94 delgados que votarán -se necesita la mitad más uno-. Pero también prevé duras medidas contra el sector rebelde.

Dirigentes que responden al gobernador jujeño pretenden que el bloque que encabezará el cordobés De Loredo no pueda usar la palabra radical, por lo que debería cambiar su nombre -Evolución Radical- y llamarse de otra manera. Incluso, hay quienes promueven alguna presentación ante el tribunal de conducta.

“Los nuestros están juntando los delegados. Hoy la situación del plenario es pareja. No sé esta hablando de ninguna ruptura y si no ganamos vamos a integrarlo (al comité). Pero queremos que las reglas sean claras, cuál es la cancha y sepamos todos de antemano qué delegados pueden votar”, indicaron desde el entorno de Lousteau. Este sector reclama que hay delegados de cuatro provincias que no deberían votar en la elección porque sus mandatos están vencidos.

Alfredo Cornejo