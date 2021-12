Presupuesto, ¿en duda?: faltarían votos para aprobarlo

Tras el rechazo de la oposición, el oficialismo logró anoche emitir dictamen en Diputados del proyecto de ley de Presupuesto 2022, de Nación, pero al cierre de esta edición -donde anoche el Frente de Todos realizaba intensas negocaciones contrarreloj- no tenía los números para darle hoy media sanción en el recinto. Sí el mayor bloque opositor, Juntos por el Cambio, manifestó su disponibilidad a dar quórum aunque no acompañará la iniciativa.

Ayer transcurrió la tercera jornada de debate de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja en el que se hicieron más de 20 modificaciones al texto original, como la cesión de mayores recursos del Estadopara el transporte interurbano del interior, entre otras medidas.

Desde temprano, no obstante, Juntos por el Cambio (JxC) anticipó que daría quórum en la sesión de este jueves pero la mayoría de sus integrantes -distribuidos en 10 bloques- votarían en contra coincidiendo con la postura del Interbloque Federal, Este grupo, que tiene a Florencio Randazzo, Alejandro “Topo” Rodriguez y a legisladores referenciados en el gobernador Juan Schiaretti (Córdoba), sorprendió al rechazar de plano el proyecto dejando al oficialismo sin la garantía de llegar a los 129 votos necesarios para la mayoría.

“El gobierno nacional tuvo la oportunidad de escuchar nuestras propuestas y críticas constructivas. Le planteamos especialmente la necesidad de encontrar consensos y salir fortalecido del Congreso”, señaló el comunicado del citado interbloque.

Tras las modificaciones al texto anunciadas por el titular de la comisión, el oficialista Carlos Heller, hubo un cuarto intermedio y pasadas las 17 se retomó la sesión. Al anochecer finalmente hubo dictamen de mayoría y el Frente de Todos estaba en condiciones de llevarlo hoy al recinto.

“ALEJADAS DE LA REALIDAD”

El bloque Renovación Radical de JxC emitió un dictamen de minoría en rechazo a la ley de leyes al sostener que “parte de proyecciones inconsistentes y cada vez más alejadas de la realidad” dado que “el ministro (Guzmán) dijo que la inflación de este año sería del 29 por ciento y ya supera el 50 por ciento interanual. Acumulado a noviembre es 45,4 por ciento” al tiempo que evaluó que aprobar la iniciativa no “no sería lo correcto” cuando hay un probable acuerdo “con el FMI en ciernes”, que podría modificar las proyecciones macroeconómicas.

“Quórum se dará pero el oficialismo tiene hasta el momento 124 afirmativos y 131 negativos. Está complicado”, evaluó un vocero radical consultado.

Desde el Frente de Todos admiten que si no logran una mayoría que les permita aprobar el proyecto podrían dejar “caer” el mismo y prorrogar el actual presupuesto, lo que le permitiría mayor discrecionalidad en el reparto de partidas. Por ello, un sector de la coalición opositora no vería con malos ojos que el gobierno pueda contar un presupuesto en 2022 que evite mayor discrecionalidad en el manejo de las cuentas públicas.

Al atardecer, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó a los jefes de bloques para intentar acercar posiciones y tener garantías que permitan al oficialismo poder dar media sanción a la iniciativa. Al cierre de esta edición, no había certezas y todo se definirá en la jornada de hoy cuando también se podrían realizar cambios al texto que faciliten su ulterior aprobación.

“Imaginaron números que no tenían. Se dieron cuenta que no pueden sacar el Presupuesto: habrá sesión y no tienen el número para aprobar la ley. Nosotros creemos que debía postergarse pero ellos quieren ir matar o morir. Debieron aceptar que el Presupuesto estuviera en discusión a la vez que con el paquete plurianual”, contó anoche otra calificada fuente opositora.