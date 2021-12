Qué poderío tienen los equipos que van a jugar el repechaje de la Copa

A cuatro días del sorteo de las fases 1, 2 y 3 de la Copa Libertadores, que tendrá a Estudiantes como uno de sus protagonistas, una radiografía con los equipos que la jugarán y que podrían ser rivales del Pincha en su camino hacia la ansiada fase de grupos. Un anticipo: este año jugarán equipos de mucha envergadura.

The Strongest. El otro equipo “grande” de La Paz. Peleó el torneo hasta las últimas fechas pero quedó a dos unidades de Independiente Petrolero. Su referente es Daniel Vaca, arquero de 43 años. No tiene argentinos en su plantilla y todavía no anunció refuerzos para 2022. Jugó la fase de grupos de la última Copa y se quedó en Fases 2 en las ediciones 2019 y 2018.

Bolívar. Histórico equipo de esta competencia. Fue el último boliviano en asegurarse un boleto, luego de su victoria en la fecha pasada sobre Royal Parí. Arrancará en Fase 1. No tiene el poderío de otros años, pero su presidente anunció que quiere reforzar al plantel. Días atrás cerró a Carlos Antonio Melgar, una de las figuras del campeonato. Además fichó al delantero brasileño Bruno Savio, de Guaraní y al ex Estudiantes Patricio Rodríguez.

Fluminense. Culminó séptimo en el Brasileirao. El presupuesto de su plantel equivale a casi todos los de Primera División de Argentina. Tiene a jugadores como Fred, Paulo Henrique, Raúl Bobadilla y Juan Cazares. Además acaba de fichas a Felipe Melo y está detrás de Miguel Ángel Borja. Como si no alcanzara fichará al exReal Madrid, Marcelo.

América MG. Históricamente el tercer equipo de Minas Gerais. Fue octavo en el torneo de su país. Allí jugó Mauro Zárate, pero no le renovarán. En defensa está Alan Ruschel, uno de los tres sobrevivientes del accidente aéreo del Chapecoense.

Montevideo Torque. Fue cuarto en la tabla de pociones anual de Uruguay. De allí salió Gustavo Del Prete y Matías Coccaro, el delantero de Huracán. Se trata de un equipo que, con un presupuesto mediano, busca apuestas en diferentes ligas. Este año jugó la Copa Sudamericana y en 2022 lo hará en la Libertadores por primera vez. Jugará Fase 1.

Plaza Colonia. Un equipo muy humilde que fue campeón del torneo Apertura uruguayo. Su capitán es el ex jugador de Gimnasia Álvaro Fernández. Y tiene como emblema a Cebolla Rodríguez. Equipo aguerrido que casi da el batacazo contra Peñarol en la final. Tiene dos exEstudiantes en su plantel: Elías Umeres e Imanol Enríquez.

Atlético Nacional. Uno de los clubes más poderosos de Colombia. En Medellín hace la diferencia. No tiene un plantel cotizado como años atrás cuando fue campeón de la Libertadores y la Sudamericana. Ganó la Copa Colombia pero no le fue tan bien en la fase final del torneo local.

Monagas. Tercero en la tabla general. Un equipo plagado de juveniles y extranjeros que en sus ligas no pasaron del ascenso, como Nicolás Caprio, arquero argentino que fue una de las figuras del equipo. Se formó en Unión de Santa Fe e hizo toda su carrera en clubes del Federal A.Jugará Fase 2 como el Pincha. Es el rival que todos quieren.

Deportivo Lara. Fue cuarto en el torneo de su país. Arrancará en Fase 1. Su DT, Leo González, se desvinculó y le buscan reemplazante. Toda su plantilla es venezolana.

Universidad César Vallejo. El equipo peruano, de la ciudad norteña de Trujillo, jugará la Fase 1. Su DT es el Chemo Del Solar y su jugador más reconocido Renzo Garcés, de la selección de su país. Hay un argentino: el defensor Leandro Fleitas, de 37 años. Se clasificó por ubicarse cuarto en la tabla acumulada.

Universitario. El equipo de Lima es de los más grandes del país. Fue tercero en la general y por eso entrará en Fase 2 como Estudiantes. Su entrenador es Gregorio Pérez y entre sus filas también hay un argentino: el delantero Enzo Gutiérrez.

Guaraní. Peleó el primer torneo con Cerro Porteño y se metió en la Fase 2 por ser tercero en la tabla acumulada. Tiene a dos goleadores como Fernando Fernández y José Florentín. Su entrenador es español: Fernando Jubero.

Olimpia. El gigante paraguayo no tuvo un buen año en ambos torneos, pero se clasificó por ser cuarto en la tabla acumulada. Por un punto no cayó en Sudamericana. Jugará Fase 1. El premio consuelo fue la Copa Paraguay. Lo dirige Julio César Cáceres y su figura era Roque Santa Cruz, que se retiró de la actividad.

Barcelona. Made in Guayaquil. De los equipos más poderosos. Fue protagonista en esta Libertadores y por eso resignó terreno en el torneo local. Un rival para evitar. En su estadio se jugará la final 2022. Jugará Fase 1. El exEstudiantes Michael Hoyos integra la plantilla.

Universidad Católica. El equipo ecuatoriano que jugará Fase 2. Fue tercero en la tabla acumulada. Su entrenador es argentino, Miguel Rondelli, sin trabajos en Primera División. Equipo pequeño que apuesta a juveniles. Es local en el Atahualpa de Quito. Walter Chalá es de los mejores exponentes.

Audax Italiano. Fue tercero en la tabla acumulada. Tiene una plantilla joven. Lautaro Palacios, exCambaceres, es uno de sus jugadores. Luis Riveros es uno de sus primeros refuerzos. Pablo “Vitamina” Sánchez, su DT, renuncuó días atrás.

Everton. Irá por ser el subcampeón de la Copa de Chile, que ganó Colo Colo y jugará fase de grupos. Equipo de Viña del Mar. Su capitán es Juan Cuevas, exGimnasia.