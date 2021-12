VIDEO. Se multiplican las denuncias por "ruidos molestos" de fiestas en los barrios

Las denuncias por "ruidos molestos" en distintos barrios se multiplicaron en las últimas horas. Y todo apunta a las fiestas de fin de año, según precisaron los vecinos que se comunican al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) para dar cuenta de una problemática a la que no le pueden poner freno y a la cual no encuentran respuestas oficiales.

Anoche fueron al menos tres las reuniones con "música a todo lo que da", que no dejaron dormir a los vecinos, según manifestaron. "Mi casa parecía un boliche", escribía una de las damnificadas esta madrugada, quien dijo que "no puedo pegar un ojo".

Las denuncias fueron por fiestas que se realizaron en el Club de Rugby Los Tilos, en la zona de 50 entre 4 y 5 y en el Club Matheu, de 63 entre 1 y 2.

Respecto al evento en el predio deportivo 21 y 522, días atrás este diario publicó una nota en la que se daba cuenta de la música a un volumen excesivo y disturbios que se generaron en la zona, que incluyó autos rotos. Pero ahora aseguraron que "siguen las fiestas todos los días en el club, hasta altas horas, con la música fuertísima al aire libre". Además manifestaron que "las autoridades se niegan a dialogar, no responden los llamados ni los mails. La municipalidad nos da la espalda".

Otra de las quejas fue por una fiesta organizada anoche en el Club Matheu. Nicolás Ramella, vecino de la zona, contó que "hace 2 meses que realizo denuncias al 147 por ruidos molestos ya que tengo al club al lado de donde vivo y hace fiestas cualquier día de la semana". Y agregó: "De hecho el sábado pasado hicieron una fiesta electrónica que arrancó a las 11 de la noche y terminó 9:30 de la mañana del día siguiente".

Por otro lado, visiblemente indignado, dijo que "llevo aproximadamente unas 20 denuncias y el 147 no hace nada más que culpar a Control Urbano. Estoy cansado de denunciar y de seguro no tienen ni habilitación para hacer dichas super fiestas ya que es la cocina de un club". Según preciso, la reunión terminó pasadas las 3.30 de esta madrugada.

Por último, una vecina de 50 entre 4 y 5 aseguró que un local llevó a cabo una fiesta de fin de año "en un lugar que por supuesto no está habilitado", en donde pasan música a un "volumen muy alto". También resaltó que "cuando llegó Control Urbano una persona agarró el micrófono y dio datos sobre la persona que hizo la denuncia. Dijo que la fiesta se había terminado gracias a la vecina de tal piso, e invitó a todos a ir a tocarle timbre". En ese sentido reflexionó: "Como siempre en esta ciudad hay vía libre para todo".

Sobre el mismo evento, otra lectora manifestó anoche que "hicieron una fiesta no autorizada que no deja dormir a los vecinos. No está habilitada". En ese sentido agregó que "hacen un ruido inmenso en una zona residencial y encima cobran entrada. Los del 147 no quieren mandar a nadie".