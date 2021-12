VIDEO.- "Reventaron" el departamento de Ferro Viera en el centro de La Plata: le robaron más de 50 mil dólares

El empresario Carlos Ferro Viera, de estrecho vínculo con Diego Armando Maradona durante la década del 90 y principios del 2000, denunció que sufrió un robo en su departamento de La Plata.

De acuerdo a la denuncia, Ferro Viera se encontró este mediodía cuando ingresaba junto a una empleada doméstica al edificio ubicado en la calle 48 entre 11 y 12, con la puerta de su departamento violentada. Al ingresar al interior se encontraron con un desastre.

Todo dado vuelta y revuelto. Allí, la víctima descubrió que "arrancaron" de un bajo mesada una caja fuerte (de 50 cm por 30) que estaba amurada a la pared en la cual -según denunció- tenía unos 53 mil dólares en efectivo, 1.500 euros, 400 mil pesos, dos relojes -uno de ellos Tag Heuer- y anillos de oro de 18 kilates.

CONTRATO DE AMAZON Y SOSPECHA DE "ENTREGA"

En su declaración ante la policía, Ferro Viera indicó que parte de ese dinero lo había cobrado en la semana y que tenía pensado en los próximos días guardarlo en una caja de seguridad de un banco privado. Sobre el origen de los dólares, dijo que correspondían al cobro contratos, uno de ellos con la compañía Amazon -si bien no lo especificó, podría estar vinculado a la serie de Maradona- .

La víctima declaró también que sólo una persona sabía de la existencia de ese dinero en el departamento. Si bien no lo señaló como sospechoso, indicó que es un amigo suyo y que vive en City Bell.

"FIERRITO", EL AMIGO DE MARADONA

Carlos Ferro Viera es un empresario argentino que conoció a Cóppola en el penal de Dolores, donde el mánager de Diego estuvo preso por los 40 gramos de cocaína hallados en un jarrón en su departamento.

Según contó el mismo "Fierrito"- conocido como "El Rey de la Noche"-, él era el amigo de Diego con quien se iban de "caravana", aunque es apuntado como quien le conseguía la droga a Maradona.

Desde 1996 y hasta 2002 estuvo cerca de Diego. "A mí me decían el Rey de la Noche porque tenía un boliche, organizaba fiestas, pero nunca distribuí droga ni me dediqué a la prostitución. Gané la plata con mi trabajo. Lo hice durante casi 20 años. Después vendí todo eso y me metí en el mundo de la publicidad, una vida mucho más tranquila", relató años atrás el propio Ferro en Secretos Verdaderos y agregó: "Con Diego éramos parecidos, nos gustaba la noche, las mujeres, pero él tenía las suyas y yo las mías".

Ferro fue visto al lado de Diego en 1997 cuando dio positivo en el dopaje jugando para Boca, momento en el que muy pocas personas sabían quién era y por qué estaba tan cerca del Diez.