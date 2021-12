Hades gana el Premio Hugo en la nueva categoría "Mejor Videojuego"

Hades entró en la historia al convertirse en el primer videojuego en ganar un Premio Hugo. Se trata de un premio literario anual que se otorga a las mejores obras de ciencia ficción o fantasía del año anterior. Así, el querido roguelike indie ganó en la categoría "Mejor videojuego" recién creada.

Asimismo, los otros juegos nominados a los premios Hugo de este año fueron: Spiritfarer, The Last of Us 2, Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy 7 Remake y Blaseball.

Vale destacar que, Hades fue desarrollado por Supergiant Games y lanzado después de un período de acceso temprano el año pasado. El director creativo de Supergiant Games, Greg Kasvin, tuiteó cuando Hades ganó el histórico premio, afirmando que aunque no pudo asistir a la ceremonia de premiación, estaba "agradecido" de que los premios Hugo "reconocen el trabajo en esta categoría"

Recordemos que los premios Hugo son un premio literario anual que se otorga a varias obras de ciencia ficción y fantasía en la Convención Mundial de Ciencia Ficción cada año. En este sentido, es bueno saber que normalmente, los videojuegos no están nominados para el premio. Pero, sin embargo, este año se introdujo una nueva categoría para los videojuegos .

Todos saben que Hades, desarrollado por Supergiant Games, fue un gran éxito durante el año pasado, ganando infinidad de premios y menciones. Incluso lo señalaron como uno de los mejores juegos de 2020 . El roguelike se basó en la mitología griega y contó la historia del hijo de Hades, Zagreus, que escapó del inframundo después de morir.

Volviendo al terreno de los galardones, en los últimos años, los Premios Hugo han seguido expandiéndose más allá de las obras literarias y los autores tradicionales. Las categorías nuevas que se agregaron a los prestigiosos premios incluyen Mejor Fanzine o Mejor Fancast, un premio que honra los grandes podcasts y series de videos de ciencia ficción y fantasía.

Finalmente, y de este modo, es probable que a medida que los juegos se vuelven aún más populares y continúen contando atrapantes historias que involucran ciencia ficción o fantasía, los Premios Hugo buscarán agregar una categoría de premios de manera casi permanente para los videojuegos.