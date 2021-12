VIDEO. L-Gante, envuelto en una escandalosa pelea: "¿Tenés miedo de que te rompa la boca?"

La oficialización de la pelea entre el Chino Maidana y Yao Cabrera contó con un evento en el lujoso Hotel Hilton de Buenos Aires, a donde asistieron unos cuantos famosos como Wanda Nara, los hermanos Caniggia y L-Gante, entre otros. Y fue este último el que dio la nota y acaparó todos los flashes cuando protagonizó un feroz cruce en el que, aparentemente, hubo insultos, golpes y hasta botellazos.

Las imágenes fueron dadas a conocer por Mariano de la Canal, quien saltó a la fama varios años atrás como "El fan de Wanda Nara". Además, dio a conocer algunos detalles vinculados con la violenta reacción del cantante de trap y cumbia 420.

"Christian Manzanelli es representante de La Chabona, le dijo en plena conferencia de prensa a L-Gante ‘no te hagas el humilde que hace un año que te estoy pidiendo que hagas un tema con La Chabona y vos no querés’", contó de la Canal.

"Fue cuando terminó el evento. A L-Gante parece que no le gustó un comentario de Christian Manzanelli en la conferencia de prensa y ahí lo fue a buscar", agregó de la Canal.

En las imágenes, en tanto, se lo ve a L-Gante lanzando algunos insultos. El distinatario, por los dichos del Fan de Wanda, sería Manzanelli.

"¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo puto? ¿Tenés miedo que te rompa la boca?", vociferó L-Gante.

Por su parte, Manzanelli dio su versión de los hechos en una entrevista a Teleshow y anticipó que la cuestión continuará en la Justicia.

"No me responde desde hace un año cuando le pregunto si puede grabar una canción con La Chabona y darle una posibilidad. Rompió una copa y me la quiso clavar", dijo.

"Yo ya le mandé el video a Fernando Burlando y voy a hacer la denuncia. Lo hizo delante de todos. Había 200 personas y están todas las filmaciones. Estaba re drogado y no lo podían controlar", tiró.