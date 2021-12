Buscan transformar las recibidas universitarias en “festejos responsables”

Buscan un lugar para centralizar los festejos de los egresados universitarios y que las celebraciones puedan ser sustentables para evitar el desperdicio de alimentos. Los dos objetivos se trazaron en una mesa de trabajo que se inició ayer entre representantes de las universidades de la Región y funcionarios de distintas áreas municipales, convocados por la Defensoría Ciudadana de La Plata, donde llegaron numerosos reclamos vecinales.

“Tiene que ser una decisión trascendente, para que los estudiantes tomen el lugar elegido como propio sin perjudicar a nadie. Un trabajo a largo plazo, que inicie con la concientización desde el primer año de la universidad”, explicó Marcela Farroni, titular de la Defensoría Ciudadana.

La iniciativa apunta a generar conciencia sobre el deterioro del medioambiente y el patrimonio. Intenta promover otros elementos para el ritual: espuma, serpentina, y otros que no generen daño, desgaste, que no contaminen, que no requieran gastar ni utilizar agua para limpiarlos, se escuchó en la mesa de trabajo. Tal como publicó este diario, una propuesta sustentable comenzó a realizarse en la Universidad Católica de La Plata.

Según remarcaron funcionarios municipales y autoridades de las unidades académicas, se intenta evitar que se desperdicie alimento, que se deteriore el espacio público y se generen situaciones incómodas entre vecinos. Además, se pudo saber que la propuesta incluye la firma de un compromiso público entre las partes para garantizar el cuidado del patrimonio y desarrollar una campaña de comunicación que busque concientizar a los nuevos profesionales y promueva un nuevo espacio para los festejos especialmente preparado para tal fin.

También incluyeron el tema turístico. “La Catedral, por ejemplo, tiene que estar limpia y cuidada para atraer visitantes, una actividad que genera recursos a la Ciudad”.