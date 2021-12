Desalojaron una fiesta clandestina en City Bell

La Municipalidad informó ayer que en un operativo de madrugada desalojó una fiesta clandestina en City Bell, donde estaban reunidas mas de mil personas.

Agentes de Control Ciudadano se presentaron en el predio situado en 152 y 458 y en el momento en que pretendían realizar la inspección, los organizadores del evento buscaron negar el ingreso e “intentaron coimearlos con una suma de dinero que alcanzaba los 50 mil pesos”, se indicó.

“El evento no estaba habilitado y no se cumplían con las mínimas condiciones de higiene y seguridad queridas”, indicaron desde el área de Control Ciudadano a cargo de los operativos.

Según se informó, ninguno de los asistentes a la fiesta usaba barbijo y tampoco se respetaba el distanciamiento social. Al mismo tiempo que se estaba efectuando en una casa quinta lo cual no está autorizado por ordenanzas municipales.

Tras realizar la contravención correspondiente, se logró desalojar a los concurrentes a la fiesta quedando las actuaciones a disposición de la Justicia de Faltas.

Según una disposición Municipal, la sanción económica para quienes organizan fiestas clandestinas puede alcanzar los 2 millones de pesos.

También se desplegaron antenoche controles de prevención y seguridad vial, en el Bosque, Plaza Malvinas, Parque San Martín, Parque Castelli y las principales avenidas.

A su vez, en la zona de Plaza Güemes (19 y 38) se dispusieron dispositivos de control para evitar que se reúnan jóvenes en una fiesta al aire libre convocada por redes sociales, se indicó.

Sin registro de heridos

En este contexto, fuentes del sistema de salud a nivel local coincidieron en marcar una baja, prácticamente nula incidencia de los accidentes vinculados con la manipulación de pirotecnia en la actividad de las ambulancias públicas y guardias de hospitales.

Puntualmente, en los hospitales Rossi, San Martín, San Juan de Dios y Gonnet no se presentaron casos relacionados con lesiones por fuegos artificiales ni corchos, indicó una fuente del sistema de salud.

En la misma línea, las ambulancias del Same no recibieron ningún pedido de auxilio asociado con este tipo de lesiones, informó una fuente del Same.